Orbán Viktor a füredi B-középpel szurkolta ki a magyar válogatott győzelmét

„A füredi B középpel kiszurkoltuk!” – írta a fotóhoz a miniszterelnök, amelyet közösségi oldalán osztott meg.

A képen a miniszterelnök Balatonfüreden látható, ezek szerint ott nézte a meccset. Az asztaltársaságnak a kép tanúsága szerint Bóka István, a város fideszes polgármestere is része volt.

Mint megírtuk, a magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra győzött csütörtökön az örmény csapat vendégeként a jereváni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így megerősítette a pótselejtezőt érő második helyét a csoportban.