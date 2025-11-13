Orbán ViktorminiszterelnökDeák DánielErdélyMagyar Péter

Felrobbantotta a netet Orbán Viktor kommentje, mindenki a miniszterelnök rajzával nyomul

Pulcsin, bögrén és pólón is feltűnt már a rajz.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 20:15
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Már Erdélybe is elért Orbán Viktor tegnapi, az ATV-nek adott interjújának a híre. A Rónai Egonnal való beszélgetés alatt a miniszterelnök által készített, majd az internetet meghódító rajz ezúttal egy bögrére került fel. 

A Gravírzóna mellett a digitális polgári körök is rárepültek a lehetőségre, a szervezet oldalán található boltban ugyanis már pulóverre nyomva kapható a tegnapelőtti interjú alatt készített jegyzet. 

Amint arról már korábban beszámoltunk, a Rónai Egonnal készült interjú  szabályosan meghódította az internetet, a nézettsége pedig a sokszorosa volt a néhány héttel ezelőtti, Magyar Péterrel készült beszélgetésnek. Ennek kapcsán posztjában Deák Dániel arra mutatott rá, „egy olyan narcisztikus ember, mint Magyar Péter, nehezen viseli, ha nincs a figyelem középpontjában. Márpedig az elmúlt időszak nem róla szólt, hanem például Orbán Viktor washingtoni útjáról vagy például a miniszterelnök ATV-s interjújáról, amit már 800 ezren láttak, négyszer többen, mint Magyar Péter interjúját.”  

A XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzátette: 

„még Orbán Viktor interjú közben készített rajza is nagyobb figyelmet kapott, azt elemezték sokan, még pulcsit is készítenek róla.” 

Magyar Péter ezt nehezen viseli, mint egy közeli munkatársának fogalmazott idegesen: „Még Orbán Viktor firkájával is többet foglalkoznak, mint velem! De ezenfelül jobban zavarja, hogy már a baloldali közvélemény-kutatók is azt jelzik: a Fidesz lendületet vett és erősödik” – tette hozzá a politológus a hozzá eljutó információk alapján. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

