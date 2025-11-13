Fülöp MártonJerevánbanSzép volt , fiúkMagyarországmagyar válogatott

Érzelmes megemlékezés után ráadást kaptak a szurkolók a magyar válogatottól Jerevánban

A lefújást követő percek hozták az Örményország–Magyarország világbajnoki selejtező legszebb pillanatait. A magyar szurkolók megemlékeztek a tíz éve elhunyt Fülöp Mártonról, amit a magyar válogatott játékosai is értékeltek.

A magyar válogatott játékosai és szurkolói együtt emlékeztek Fülöp Mártonra Jerevánban Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós
Nem különösebben jó és szép, sőt olykor szenvedős játékkal, de a magyar labdarúgó-válogatott végeredményben hozta a remélt eredményt és 1-0-ra nyert Örményországban.

A szurkolók gyorsan elfeledték a nehéz perceket, a lefújást követően a magyar táborból felzúgott a „Szép volt, fiúk!”. A magyar válogatott játékosai ezután odamentek a magyar szurkolókhoz, s velük közösen elénekelték a Himnuszt.

A magyar válogatott játékosai és szurkolói együtt emlékeztek Fülöp Mártonra

Az ünneplés után a mieink Szoboszlai Dominik vezetésével az öltöző felé indultak. Ekkor a szurkolók Fülöp Márton nevét skandálták. Nem véletlenül: a magyar válogatott korábbi kapusa tíz éve, november 12-én hunyt el betegségben.

A magyar válogatott játékosai értékelték a gesztust, visszafordultak a tábor felé. Újabb „Szép volt, fiúk!” volt a hála ezért.

