Érzelmes megemlékezés után ráadást kaptak a szurkolók a magyar válogatottól Jerevánban

Nem különösebben jó és szép, sőt olykor szenvedős játékkal, de a magyar labdarúgó-válogatott végeredményben hozta a remélt eredményt és 1-0-ra nyert Örményországban.

Fülöp Márton tíz évvel ezelőtt hunyt el. A magyar válogaott játékosai és szurkolói megemlékeztek róla Jerevánban Fotó: MW-Archív

A szurkolók gyorsan elfeledték a nehéz perceket, a lefújást követően a magyar táborból felzúgott a „Szép volt, fiúk!”. A magyar válogatott játékosai ezután odamentek a magyar szurkolókhoz, s velük közösen elénekelték a Himnuszt.

A magyar válogatott játékosai és szurkolói együtt emlékeztek Fülöp Mártonra

Az ünneplés után a mieink Szoboszlai Dominik vezetésével az öltöző felé indultak. Ekkor a szurkolók Fülöp Márton nevét skandálták. Nem véletlenül: a magyar válogatott korábbi kapusa tíz éve, november 12-én hunyt el betegségben.

A magyar válogatott játékosai értékelték a gesztust, visszafordultak a tábor felé. Újabb „Szép volt, fiúk!” volt a hála ezért.