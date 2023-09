A több mint tízezer amerikai forgatókönyvírót képviselő szervezet, a WGA tagjai a vasárnapi, ideiglenes megállapodást követően hivatalosan is megszavazták az előterjesztett változtatásokat, így véget ért az amerikai filmipart az utóbbi öt hónapban lelassító egyik munkabeszüntetés – írja a The Hollywood Reporter. A színészek szervezete, a SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) azonban továbbra is sztrájkol, ami lassítja Hollywood újraindulását.

Lassan indul újra a hollywoodi filmipar. Fotó: Robyn Beck /AFP

A megállapodás folyamatos béremelést garantál, részletesen kitér a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazására is. Utóbbi értelmében kijelentik:

az MI nem képes irodalmi szöveget írni vagy átírni, és az MI által generált szöveg nem minősül forrásanyagnak, ami azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia által generált anyag nem sértheti az író hitelét vagy szerzői jogait.

Az író használhatja a munkája során a mesterséges intelligenciát, ha szeretné és ha a vállalata beleegyezik, de a munkaadó nem kötelezheti erre a szerzőt.

Kötelezően tájékoztatni kell a szerzőt, ha a neki átadott anyag mesterséges intelligencia által generált szöveget tartalmaz.

A három évre szóló megállapodás értelmében a hollywoodi filmstúdiók és streamingszolgáltatók, például a Disney, a Warner Bros. vagy a Netflix, béremeléseket, megemelt egészségügyi és nyugdíjjárulékokat is biztosítanak íróik számára, több mint 230 millió dollár értékben.

A tévés produkciók esetében minimalizálják az írói gárda létszámát, amelyet ezentúl az évadonkénti epizódok száma határoz majd meg, az alkotók minimálbére több mint 12 százalékkal emelkedik három év alatt. Emellett a tévéműsorok és tévéfilmek Amerikán kívüli jogdíja is emelkedik, a legnépszerűbb streamingműsorokért pedig bónuszt fizetnek a filmgyártók.

A forgatókönyvírók sztrájkjának végével számos tévéműsor és más produkció gyártása folytatódhat Hollywoodban, ám a teljes újrainduláshoz a színészekkel való megegyezés is szükséges.

Borítókép: A Vészhelyzetből ismert Noah Wyle amerikai színész (jobbra) a sztrájkoló forgatókönyvírók és színészek tüntetésén a Netflix stúdiója előtt Los Angelesben 2023. szeptember 26-án (Fotó: MTI/AP/Damian Dovarganes)