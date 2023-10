Az országimázst erősíti a Design 360 Budapest

A kétszáz alkotást felvonultató Red-dot díjas Design 360 Budapest a múlt, jelen és a jövő találkozását reprezentálja különböző művészi megközelítésekben, amelyeket exkluzív tárlatvezetések és változatos kísérőprogramok tesznek még árnyaltabbá. A rendezvény nem titkolt célja, hogy a hazai és regionális alkotók ismertségét növelje, segítse a designmárkák nemzetközi piacra lépését, valamint az, hogy bemutasson új, innovatív fenntartható irányokat.

Forintos-Szűcs Anita bízik abban, hogy a kiállítás a régiós együttműködésekkel megerősítheti pozícióját (Fotó: Teknős Miklós)

Forintos-Szűcs Anita, a Magyar Divat & Design Ügynökség általános vezérigazgató-helyettese a keddi sajtómegnyitón hangsúlyozta, hogy a szervezők arra törekedtek, hogy a fiatal generá­ciót, illetve a különböző ágazatokat is bevonják a kiállításba.

– Első alkalommal jelennek meg a hazai gyártók a kiállítótérben, ezzel a lépéssel szeretnénk a további kapcsolatépítést ösztönözni a felek között.

Bízunk benne, hogy a szakmai és régiós kooperációkkal egy jelentős mérföldkőhöz ér a programsorozat, és megerősítheti pozícióját a régióban – összegezte a szakember.

A 2020 óta megrendezett expo az országimázs és a turisztikai vonzerő növeléséhez is hozzájárul, mivel a programsorozatra a nemzetközi sajtó képviselői is ellátogatnak, akik nemcsak a 360 Design Budapesten vesznek részt, hanem szervezett túrák részeként Budapest kulturális és művészeti értékei­ből is ízelítőt kapnak, így a fővárost is népszerűsíthetik.

A kiállítás kurátora idén is Bonta Gáspár belsőépítész és designer, aki látványos koncepcióval készült az eseményre: Magyarország és a régió gazdag designtörténeti és iparművészeti örökségét ötvözve a kortárs alkotásokkal. – A magyar iparművészet története voltaképp a társadalmunk története, mivel

a tárgykultúránk tükrözi az évszázadok, évezredek változását, amely néha fejlődés, néha küszködés, de egy folyamatos munka

− fejtegette a kurátor. A kiállítás központjában egy hatalmas tárgyfal áll, amelynek formavilágát a XX. századi neo­klasszicista építészet oszlopcsarnokai, viaduktjai inspirálták. A múlt képviselőiként ebben kaptak helyet az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből származó, mai szemmel is modern és művészi tárgyak is, amelyek tovább erősítik a tárlat kulturális hagyományokra és a változásra építő koncepcióját.

Bonta Gáspár kurátor a neonklasszicista ihletésű tárgyfalban elhelyezett alkotásokat elemezte tárlatvezetésében (Fotó: Teknős Miklós)

A 360 Design Budapest partnere idén is az Art Market Budapest, együttműködésük egyik látványosabb eleme a fővárosban közlekedő designvillamos, amellyel az érdeklődők a 2-es villamos vonalán utazhatnak az Art Market Budapest és a 360 Design Budapest helyszínei között.

Egy kis programajánló

A 360 Design Budapest kiemelt vendége a nemzetközi dizájn egyik legelismertebb ikonja, Rossana Orlandi. A rendezvény csütörtöki napján mutatják be fejlesztési terveiket a design LAB curated by Rossana Orlandi 2023-as szezonjának gyártó és tervező párosai, majd a világhírű kurátor a dizájn iránt érdeklődő fiatalokat közvetlen beszélgetésre is várja, hogy megossza velük tapasztalatait és inspirációit. Pénteken a 6AM: Glassworks olasz dizájnmárka kreatív alapító duója, Edoardo Pandolfo és Francesco Palù panelbeszélgetésen a kézművesség és a dizájn modern megközelítésének izgalmas fúzióját tárja fel.

Különleges tárlatvezetéseken tárul fel a magyar iparművészet és tárgykultúra múltja, jelene és jövője (Fotó: Teknős Miklós)

A kiállításon exkluzív tárlatvezetést tart Bonta Gáspár, a 360 Design Budapest kurátora, Varga Priszcilla stylist és art director, Winkler Nóra kulturális szakember, Horváth Judit muzeológus, kurátor, az Iparművészeti Múzeum kortárs design főosztályának vezetője, Kelen Anna, a Virág Judit Galéria vezető művészettörténésze, valamint Vitáris Iván, az Ivan & The Parazol zenekar énekes-frontembere. A Meet the Designers és a Meet the Manufacturers programokhoz csatlakozóknak közvetlenül is lesz lehetőségük megismerni a tervezőket és a hazai gyártók képviselőit.

Borítókép: Egy hétig most minden a dizájnról szól Budapesten (Fotó: Teknős Miklós)