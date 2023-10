Bartók nyomában címmel készül film a népzenekutató törökországi gyűjtőútjáról

Mint írják, Kázsmér Kálmán rendező még a koronavírus-járvány idején kölcsönadott egy akusztikus gitárt Török Tilla népzenésznek – a film későbbi szereplőjének – , amikor a Bartók nyomában című forgatókönyvön dolgoztak. Sipos János népzenekutató tanulmányai alapján Bartók 1936-os anatóliai gyűjtésének megkérdőjelezhetetlen eredményeire némafilmes technikával akarták felhívni a nézők figyelmét. A filmben Bartók Béla jelenidejűségére rámutatva, útját több idősíkban, egy fiatal pár történetén keresztül is szerették volna megmutatni. A rendező és Tilla beszélgetését követően került a filmbe a népzenész lány, amikor elmesélte, hogy kalandos módon ismerkedett meg török szerelmével, Erdinccsel, akivel törökországi gyűjtőútra indulnak. Különös történetük belekerült a forgatókönyvbe.

Török Tilla népzenész valós szerelmi történetét is megismerhetik a nézők a filmből. Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán

Erdincs motorral érkezett Isztambulból a koncertemre, azért, hogy megismerjen, mert előzőleg a YouTube-on fedezett fel egy videón. Úgy gondoltam, hogy azért ehhez kell egy lelkület, hogy valaki így elinduljon, amit már nem szabad viszonzatlanul hagyni. Az élet tényleg egy közös utat tartogatott számunkra, hiszen egy napon is születtünk, szinte órára pontosan

– mesélte el megismerkedésük történetét Tilla.

Kázsmér Kálmán rendező Bartók személyiségét a két fiatal szerelmével párhuzamba állítva próbálja bemutatni a jelenkor nézőinek.

– A világ megváltozott. A fogyasztói, a tévénézői, a filmnézői szokások is gyökeresen megváltoztak, tehát nekünk valamilyen szinten kíváncsivá kell őket tenni a téma iránt, mint annak idején, száz évvel ezelőtt Bartók is. Ő egy kíváncsi, kutató ember volt, űzte, hajtotta a kíváncsiság. Azért akart kimenni gyűjteni területre falvakba, parasztokhoz, akár Erdélybe, akár Törökországba, mert meg akarta ismerni az életüket. Az volt a hitvallása, hogy csak akkor ismered meg a zenéjüket, ha megismered az életüket is – avatott be a film részleteibe a rendező.

Az izgalmas mozifilm tehát nemcsak Bartók személyiségéből, hanem a két nép kultúrájából, kapcsolódási pontjaiból is érdekes ízelítőt ad majd a közönségnek.