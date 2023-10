Izrael minden nemzedékének meg kell küzdenie a területért

Magyarországon nőtt fel, de Haifán született Uri Asaf író, költő, festőművész, aki itthon él és alkot, noha gyermekei, unokái mind Izraelben laknak.

Izrael helyzetéről és a kint élők napjairól beszélt a művész. Fotó: Szőcs Petra

Magyar nyelven ír, 2013-ban a Zohár könyvét – ami ismert nevén kabbala, vagyis a középkori zsidó bölcselet központi és legismertebb műve – magyarra fordította és magyarázatokkal látta el. Nemrég állított ki Monostorapátiban Klimó Károllyal és hamarosan készül a budapesti kiállítására.

A művészt azzal a kéréssel kerestük meg, miként látja izraeli családtagjai helyzetét, és mit gondol a néhány napja történt brutális támadásokról. – A zsidó történelem ismerőjeként, kutatójaként úgy látom, hogy

Izrael minden nemzedékének meg kell küzdenie ezért a területért.

Mégis van egyfajta gondviselő erő felettünk, és az emberi cselekedetek eszerint ítéltetnek meg. Erről szól a bibliai tanítás is, és erről szól a Zohár könyve – fogalmazott.

Elmondta, minden gyermeke és unokája Izraelben, viszonylag biztonságos környezetben, Jeruzsálemben él, napi kapcsolatban vannak. Lapunkkal megosztotta, hogy megrendülve követi az eseményeket, kitért arra, hogy valamikor maga is tartalékos katona volt Izraelben,

szíve szerint rohanna ebben a pillanatban, de nem tud segíteni nekik.

– A palesztinok boldog megértésben élhettek volna a zsidó emberekkel, de erre nem volt szándékuk, hanem a gyűlölködést és a terrort választották, hiszen ezt a földet maguknak akarták. 1948 óta, a függetlenségi háború óta úgy tekintik, hogy a zsidók bitorolják tőlük.

Nem egy katonai, egyszeri akció, amit most látunk, hanem háborúról, legalábbis egy hosszú folyamat részéről van szó, amelynek komoly kihatásai lesznek

és sajnos messze vagyunk attól, hogy vége legyen az ellenségeskedésnek. Az én véleményem, hogy ami ma Gázában történik, nem maradhat válasz nélkül. Annak, hogy Izraelt ilyen váratlan és övön aluli támadás érte, komoly kihatásai lesznek. Határmenti települések közelében, pusztán gyűlöletből lerohanták őket.

Gyerekeket, asszonyokat, fiatal embereket öltek, és ha hagyták volna, vég nélkül folytatták volna.

Az izraeli hadsereg azóta megtisztította ezeket a falvakat, négyzetméterről négyzetméterre átfésültek mindent. Most vagyunk a válaszreakció fázisában, nagyon nehéz több mint ezer ember elpusztítását „rendbe tenni” a lelkekben – mondta.

A művész úgy fogalmazott, hogy mostanában úgynevezett demokráciatüntetések voltak, egyfajta eufóriába kerültek ettől az izraeliek, azt hitték, hogy megbuktatják a rendszert. – Nagyon sokan, százezrek, félmilliónyian vettek részt ezeken a megmozdulásokon. Gyakoriak voltak és hónapokig tartottak. Pedig véleményem szerint aki állig felfegyverzett ellenséggel van körülvéve, ne tüntessen. Nem tudom, hogy fog ez végződni, de kemény reakció várható. Nem figyeltünk oda, pedig várható volt, hogy ez fog történni.

Gyermekeit és unokáit évente többször látogatja a művész, ők is rendszeresen hazajárnak Jeruzsálemből, de elmondta, attól függetlenül, hogy ott nem olyan rossz a helyzet, az egész országban hadiállapot van. Az emberek, ha lehet, nem járnak az utcán. – Tanítás nincs, és a boltokban is csak meghatározott időszakban lehet vásárolni. A rádión csüngök állandóan, héber nyelven hallgatom a híreket. A nagyvárosokban, Haifában, Jeruzsálemben normálisabb a helyzet, de ott is nagyon visszafogottan élnek, alig mennek ki az emberek az utcára.