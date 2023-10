Megdöbbentő videókon a pusztítás az izraeli háborúban

Katonák, civilek, férfiak, nőt, gyerekek, idősek – senki sem kivétel, ha háborúról van szó, összesen már az ezret is meghaladta a halálos áldozatok száma amiatt a véres háború miatt, amelyet Izrael és a Hamász plesztin radikális terrorista csoport vív egymással szombat óta. Palesztin és izraeli oldalon is óriási a pusztítás. A Hamász váratlanul megtámadta Izraelt, több száz embert meggyilkolva. A terroristák egy propagandavideót is megosztottak elrettentésül.

Ilyen siklóernyőkkel tudtak bejutni az izraeli területekre. Az alábbi videóban a kiképzésüket is végigkövethetjük.

Az izraeli védelmi erők kíméletlen válaszcsapások sorát mérte a Gázai övezetre, ahonnan érkezett az első támadás. Gázát szinte porig bombázták.

Az izraeli légierő fegyverraktárakat és más célpontokat is megsemmisített a Gáza-övezetben.

A lakóházak egyetlen pillanat alatt kártyavárként omlottak össze, családok százait maguk alá temetve.

A The Telegraph brit lapnak köszönhetően élőben is követheti a világ, hogy mi folyik Gázában.