Óriási meglepetést okozott Veszprémben Azahriah

Óriási meglepetés érte azokat, akik október 20-án a L'Entourloop veszprémi koncertjén vettek részt a veszprémi Expresszóban. A két veterán, francia reggae-hiphop legendához, Sir Jameshez és King Johnnyhoz csatlakozott egy szám erejéig a tripla Puskás Aréna-koncertre készülő, 21 éves Baukó Attila, vagyis Azahriah, írja a veol.hu.

Azahriah egy meglepetésdalt adott elő a veszprémi közönségnek. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Supermanagement TikTok-os backstage felvételén hallható, hogy a fiatal előadót sikítással fogadja a közönség, de a házigazda Expresszó klub is osztott meg felvételt a meglepetésvendégről. Azahriah egy meglepetésdalt hozott a királynők városába, egy eddig kiadatlan nótát adott elő, amelyhez néhány napja kapta meg a reggae-s zenei alapot.

A L'Entourloop nem először járt Veszprémben: 2017-ben az utcazene-fesztiválon is részt vettek, viszont most először léptek fel Azahriah-val. Lehetséges, hogy ez egy későbbi közös munka előjele? Ez is benne lehet a pakliban, hiszen Azahriah november 12-én Párizsban lép fel, és a L'Entourloop aznap jelen állás szerint éppen szabad lesz, ráadásul a megelőző napokban Franciaországban fognak fellépni, 10-én épp Le Mans-ban – mutat rá cikkében a veol.hu.