Ahogy korábban megírtuk, három koncertet is tart jövő májusban Azahriah. A magyar énekes első koncertjére órák alatt elfogytak a jegyek, mire meghirdettek egy második koncertet is, amely szintén betelt. Így a 21 éves előadó bejelentette: harmadjára is fellép a Puskás Arénában.

Háromszor töltheti meg a Puskás Arénát Azahriah. Fotó: Facebook

A triplakoncert bevételeiről pontos számokat természetesen még nem tudni, a hazai koncertszervezés ismeretében azonban meg lehet becsülni lehetséges összegeket – derül ki az Origó cikkéből. A portál iparági forrásokra hivatkozva azt írja, három telt házas – vagyis alkalmanként ötvenezres nézőszámmal – és átlagosan húszezres jegyárral (mivel 9900-tól 99 ezer forintig terjednek az összegek) számolva a teljes bevétel mintegy hárommilliárd forint lehet.

Ennek várhatóan negyven százaléka, 1,2 milliárd forint adókra, jegyértékesítési jutalékra és szerzői jogdíjra megy el. A fennmaradó hatvan százalékból, 1,8 milliárd forintból kell kifizetni a színpadra állítás és a színpadépítés költségét (ami koncertenként ötvenmillió forint), a bérleti díjat, a stábot, a menedzsmentet és a reklámot is. A fény- és hangtechnika, valamint a látvány körülbelül háromszázmillió forintba kerül, és húsz százalékot kap a produkciós iroda és a menedzsment is.

A zenekar kifizetése után, minden költséget tekintetbe véve a portál szerint tehát