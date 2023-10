Hihetetlen: Azahriah három koncertet is ad a Puskás Arénában

Eddig soha nem látott rajongás és hiszti övezi a mindössze huszonegy éves előadót. Úgy néz ki nem egyszer, nem kétszer, hanem háromszor is meg fogja tölteni jövő májusban a Puskás Arénát. Azahriah első magyar szólóelőadóként fog fellépni a stadionban május 24-én, 25-én és 26-án, ráadásul a második koncertjére még az elsőnél is nagyobb volt az érdeklődés, ami nem kis szó.

A május 25-i fellépésre hamar elfogyott több mint 40 ezer jegy, így másnapra meghirdettek még egy koncertet, amire aztán még nagyobbnak bizonyult az érdeklődés. Többen már az első koncert jegyének vásárlásakor arra panaszkodtak, hogy azonnal várólistára kerültek. Több, mint 20 ezren várakoztak előttük a virtuális sorban – számolt be az Origo.

Az értékesítés a második koncertre október 13-án, azaz ma délelőtt 10:13-kor indult, de már nagyjából a következő percben 10 ezres volt a várólista, fél tizenegy előtt pedig már le is állt a jegyeladó rendszer a túlterhelés miatt. Sokan így a Broadway jegyirodában próbálkoztak személyesen, de ott is hosszú sor alakult ki, szinte egymást taposták az emberek, több órába is telhetett, mire valaki bejutott.

Az énekes menedzsere, Tóth Gergely napközben még azt mondta a Blikknek, nem hiszi, hogy lesz harmadik koncert is, mert az nagyon sok kompromisszumot követelne. Hát úgy tűnik, nem a biztonságos, két teltházas verziót választják, hanem kockáztatnak. Eddig nagyon úgy tűnik, hogy jó okkal. Hogy miért ilyen népszerű a fiatal előadó? Valószínűleg azért, mert folyamatosan új tartalommal jelentkezik. Láthatóan átjárja az inspiráció, és az internetnek hála nem kötik a lemezkiadások, stúdiófelvételek. Dalaiban nem csak a ritmusokat, hanem a magyar és angol nyelvet is vegyíti.

Idén nyáron a Papp László Sportarémát már megtöltötte. Jövőre jöhet a Puskás.

A huszonegy éves Baukó Attila először a YouTube-ra készített videókat Paul Street néven, a dalait csak 2019 óta publikálja Azahriah-ként. 2021-ben a Deshsel közös, Mind1 című száma már listavezető lett, ugyanabban az évben az MTV EMA díjátadón a legjobb magyar előadónak választották.

Borítókép: Azahriah bejelentette a szuperkoncertet (Forrás: Facebook)