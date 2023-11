Bemutatták a Disney ünnepi filmjét

A Disney-filmekben gyakran központi szerepet játszanak a kívánságok, az álmok. Ezúttal az őket valóra váltó csillag eredetének történetét is megismerhetik a nézők. A film egyik erőssége a jól kidolgozott karakterű, nagyon szerethető főhős, Asha. A hamarosan 18 éves, olykor kissé hebrencs, ám nagyon céltudatos és kitartó fiatal lány az édesanyjával és a merő véletlenségből éppen 100. születésnapját ünneplő nagyapjával egy Rosas nevű királyságban él.

Asha kezdetben Magnifico király segédje szeretne lenni. Fotó: Foum Hungary

Az autoriter uralkodó, Magnifico király által vezetett birodalomban kezdetben minden szépnek látszik, Asha és barátai boldogan sürögnek-forognak a király konyháján. Magnifico azonban varázserejével tartja meg a hatalmát.

Látszólag segítséget kínál azzal, hogy 18 éves korukban begyűjti az alattvalók álmait – amelyekről így felnőtté válva el is felejtkezik a nép – majd ezeket az álmokat gömbbe zárja, és egy nyilvános ceremónia keretében minden hónapban valóra vált közülük egyet.

Amikor Asha nagyapja századik születésnapján – amely éppen egybeesik az adott hónap kívánságünnepével – a király segédjének jelentkezik, az állásinterjún rádöbben, hogy a legtöbb vágy – köztük a nagyapjáé – sosem teljesülhet. A király ugyanis csak azokat a kívánságokat váltja valóra, amelyeket ő ártalmatlannak tart kimondva a birodalomra, kimondatlanul pedig a saját hatalmára nézve.

Itt megérkeztünk egy olyan üzenethez, amelynek mélyebb elemezgetésétől eltekintenék. A történet ugyanis „a zsarnok ellen fellázadó nép” toposzán túl azért számos igazi, valóban értékes mondanivalót is rejt magában. Még akkor is, ha egy kicsit elnagyoltan, nem kellőképpen elmélyedve és kidolgozva mutatja is be azokat.

Asha és barátai, illetve a Valentino nevű kecskegida példáján keresztül megtanítja az elsődleges célközönségnek szánt gyermekeket az összefogás erejére. Ahogy arra is, hogy az álmainkat és kívánságainkat – amelyek igazából elválaszthatatlanok tőlünk – nekünk, saját magunknak kell valóra váltanunk. Nekünk kell megküzdenünk azért, hogy teljesülhessenek, de jó, ha vannak társaink, akik segítenek bennünket ezen az úton.

Azt azonban sajnálom, hogy ezek az üzenetek és a társak karaktere csak elnagyoltan, elmosódva jelenik meg a cselekményben. Sok történetszál és személyiségvonás kidolgozatlan, felszínt kapargató maradt.

Ünnepi alkalomból, a Disney századik születésnapjának megünneplése céljából készült produkcióról lévén szó, azt hiszem teljesen érthető, sőt talán el is várható, hogy a cég büszkén emléket állítson benne az elmúlt évszázad legendás alkotásainak.

Meg is jelenik számtalan utalás a legelső elsöprő sikerre, a Hófehérke és a hét törpére az önimádó, önmagát tükrében csodálgató uralkodóval és Asha hét barátjával, akikben felfedezhetjük a hét törpe vonásait. De számos más sikeres film – így a Pinokkió, a Bambi, a Pán Péter, a Mackótestvér vagy a Zootropolis című alkotásokra is asszociálhatunk egy-egy karakter vagy történés kapcsán.

Mindez – ha önmagában kevés is, hiszen egy ilyen kaliberű cég ilyen nagyszabású alkalomra készült produkciójától valami újat is várna az ember – hozzájárul ahhoz, hogy a film a család minden tagjának kellemes időtöltést nyújtson. A korábbi, gyermekként szívünkbe zárt alkotásokra ismerve egy kicsit nosztalgikus hangulatba kerülhetünk, ami az ünnepekre készülődve egyáltalán nem hátrány.

Asha kívánsága nyomán a Földre érkezik Csillag, aki segíti őt, hogy visszaadhassa az embereknek a kívánságaikat. Fotó: Forum Hungary

A film látványvilága, maga az animáció méltó a 100. évfordulóhoz. Kiválóan egészítik ki egymást a régi korok stílusa előtt is tisztelgő, rajzolt hatású, gondos művészi igényességgel kidolgozott hátterek és a modern, térbeli hatású, számítógépes animációk. Ugyancsak elismerést érdemelnek a Disney világában újszerű zenei stílust képviselő dalok, amelyek cseppet sem kommerszek, és igényesen felépített, kidolgozott hangzásvilágukkal popdalként önállóan is megállnák a helyüket.

Ha már szó esett a hangzásról és a dalokról: mind a hangzásvilág, mind a szinkronhangok megválasztása, mind a színészi játék terén elismerés illeti a magyar változat megalkotóit és a szinkronszínészeket. Nekik is köszönhető, hogy az immár nálunk is megtekinthető Kívánság című Disney-alkotás az ünnepi időszak egyik kellemes pillanata lehet.

Borítókép: A legújabb meséből a Disney-filmekben gyakran fontos szerepet játszó csillag történetét is megismerhetjük (Fotó: Forum Hungary)