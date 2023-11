Posta Victort elsősorban a Madách Színház művészeként, illetve szinkronszínészként ismerheti a közönség, azonban egyre több animációs film magyar változatának zenei rendezőjeként is megcsillogtatta tehetségét. Nevéhez köthetők egyebek mellett az Oroszlánkirály, a Mary Poppins visszatér, a Jégvarázs 2, az Encanto és A kis hableány magyar változatának zenés részei is. De mi is pontosan egy zenei rendező dolga?

A Kívánság című film magyar változatának zenei rendezője Posta Victor, a Madách Színház művésze (Fotó: Mirkó István)

– Az első feladatom a főszereplők kiválasztása. Megnézem az Amerikából érkező filmrészletet, majd a karakter személyisége, a beszéd- és az énekhangja alapján a dialógrendezővel egyeztetve javaslatot teszünk a főszereplők személyére.

A Disneynél most már elvárás, hogy ugyanaz a színész kölcsönözze a beszéd- és az énekhangot az adott karakternek, ezért fontos, hogy mindkét szempontot figyelembe vegyük.

Minden főszerephez három jelölttel készítünk felvételeket, amiket éppolyan gondosan meg kell szerkesztenünk, mintha egy kész mozifilm részletei lennének. Így küldjük el őket jóváhagyásra. Jó esetben elfogadnak egyet a jelöltek közül. Rosszabb esetben egyikükben sem látják azt a karaktert, aki nagyon hasonlít az eredetihez. Ilyenkor újabb három jelölttel kell próbálkoznunk, ami egyre nagyobb kihívást jelent, mert ilyen szinten énekelni és szinkronizálni tudó színészt nem könnyen talál az ember. Van olyan ritka eset is, amikor a hetedik vagy nyolcadik jelöltünket fogadják el. Erre a Kívánság című filmben is volt példa.

Ha megvannak a szereplők, megkapjuk a teljes zenei anyagot. Meghallgatom a dalokat, megnézem a hangsávokat, kiosztom a kisebb szerepeket, majd elkezdjük a kórusfelvételeket.

A kapott kottába beírom a dalszövegeket, amiket a nagy Disney-filmek esetében általában Nádasi Veronika szokott fordítani, majd a kottákat elküldjük a főszereplőknek is, hogy megtanulhassák a dalokat – mesélte a zenei rendező, aki azt is elárulta, hogy maguk a felvételek egy-két hét alatt születnek meg.

A magyar színészeknek ugyanazt kell reprodukálniuk szinte pillanatok alatt, amit az eredeti változat esetében hónapokon keresztül készítenek az alkotók. Nekünk jóval kevesebb időnk van kidolgozni azokat a finomságokat és nüanszokat, amelyektől az elvártnak megfelelően, szóról szóra és hangulatról hangulatra minden pontosan olyan lesz, mint az eredeti felvételen

– mondta a rendező, aki az utómunkákról is megosztott velünk néhány érdekességet.

Sokan azt gondolnák, hogy a hanganyag úgy szólal meg, ahogy felvettük. De ez ma már egyáltalán nem így van. Az utómunka legalább annyi időt igényel, mint maga a felvétel. Többször rögzítünk egy-egy részt, és gyakran szinte szavanként, sőt olykor szótagonként kell átvizsgálnom a rengeteg felvételt, hogy megtaláljam, melyik részlet melyik változaton szólal meg a legjobban. Ezekből kell aztán összeállítani egy tökéletes ívet, ahol az egyes hangokat gondosan kiválasztom és összehangolom. Már a rögzítés alatt is meg szoktam jelölni a különösen jól sikerült részeket, ami gyorsítja a munkafolyamatot, de olyan is van, hogy még a véglegesnek szánt anyag meghallgatása során is tovább finomítom az éneksávokat

– fejtette ki Posta Victor, aki azt is elárulta, hogy a felvételek során igazából az a legfontosabb, hogy színészileg minden tökéletes legyen. Ha ez megvan, minden más javítható.

– A ritmust és a hangmagasságot lehet korrigálni a technika segítségével, de a színészi játék, a kifejezőerő sehogy sem pótolható. Ezért, ha jól sikerül egy produkció, az mindig legnagyobbrészt a színészek érdeme. Aisha például zseniálisan megcsinálta a rábízott szerepet, és könnyű volt a felvételekből összeállítani a végső változatot – magyarázta a rendező, aki azt is elárulta, hogyan talált rá erre az izgalmas feladatkörre.

– A színművészeti előtt Svájcban zongoristaként a zeneművészeti egyetemet is elvégeztem, így a zene mindig közel állt hozzám. Maga a zenei rendezés viszont egy véletlennek köszönhetően lett része az életemnek. Nikodém Gerda szinkronrendező kért meg egyszer, hogy ugorjak be helyette egy kisebb Disney-rajzfilmsorozat zenei részének felvételénél. Így csöppentem bele ebbe a világba, ami nagyon megtetszett. Ráadásul szükség is volt a munkámra, mivel akkoriban számos Disney-rajzfilmsorozat érkezett hozzánk, és rendszeresen kellett zenei rendező. Néhány év után megtaláltak az egész estés Disney-filmek is.

Az első komolyabb munkám, aminek már tényleg a zenei rendezőjeként említhetem magam, a Coco volt.

Onnantól kezdve pedig folyamatosan megtaláltak a lehetőségek – idézte fel Posta Victor, aki természetesen szinkronszínészként sem tette le a lantot. A Mary Poppins visszatérben például ő kölcsönözte a hangját a férfi főszereplőnek, Jacknek, a lámpagyújtogatónak.

– Ez egy vicces történet volt, mert az első körben nem voltam a főszereplőre kiküldött javaslatok közt, de amikor további jelölteket kért a Disney erre a szerepre, gondoltuk, hogy miért ne próbálhatnám meg én is… Másnap jött a válasz, hogy megkaptam a szerepet – emlékezett vissza a színész.

Kardffy Aisha színésznőnek ez volt az első ilyen jellegű munkája (Fotó: Soós Bertalan/Forum Hungary)



A Kívánság ifjú női főszereplőjét Kardffy Aisha szinkronizálja, akinek ez volt az első ilyen jellegű munkája.

Korábban még szinkronstúdió közelében sem igazán jártam, ezért már azt is nagy örömmel fogadtam, amikor megérkezett Posta Victoréktól a felkérés a meghallgatásra. Eljöttem, de álmomban sem gondoltam volna, hogy végül engem választanak, mert ez egy nagyon komplex műfaj, amit egyáltalán nem tudnék a színházi színészethez hasonlítani. Annyira technikás, annyi mindenre kell figyelni! Nagy kihívás, hogy az ember csak a hangjával fejezheti ki az érzelmeit, így kell megteremtenie helyzeteket, hangulatokat. Nincsenek ott megerősítésként a gesztusaim, a mimikám, csupán a hangomra támaszkodhatok

– mesélte Kardffy Aisha, aki saját bevallása szerint a dalok esetén hamarabb ráérzett a szinkronizálás ízére, mint a párbeszédes részeknél.

– Kezdetben nagyon nehéz és idegőrlő volt, amikor már ötvenötödjére kellett felmondani egy félmondatot. Olykor már azt sem tudtam, hogy mi a mondat értelme, és min kellene változtatnom, hogy megszülessen az a bizonyos pillanat. De a végére, azt hiszem, mindig meglett a megoldás – mondta Kardffy Aisha, akit saját bevallása szerint az énekes részeknél a zene érzelmi kifejezőereje mellett az is segített, hogy előre megkapta a dalokat, így volt ideje megtanulni őket.

– A szöveges részeket itt láttam először. Meghallgattam egy mondatot, és utána már nekem kellett elmondanom. Nagyon gyorsan kellett belehelyezkedni az adott helyzetekbe

– avatott be a részletekbe a színésznő, akinek a neve kísértetiesen hasonlít az ő hangján megszólaló és éneklő, Asha nevű főhősnőjéhez.

– Nekem először fel sem tűnt ez a hasonlóság. Aztán, amikor leesett, rögtön tudtam, hogy sokan azt fogják gondolni, emiatt esett Aishára a választás. Pedig tényleg nem is foglalkoztam azzal, kit hogy hívnak. A kép- és hanganyagot tanulmányozva született meg bennem a gondolat, hogy ő jó lenne a szerepre. Aisha volt az első, akinek a nevét jelöltként felírtam, mert volt egy megérzésem, és annak ellenére, hogy még sosem dolgoztunk együtt, biztos voltam benne, hogy hangszínben és temperamentumban nagyon passzolna a szerephez. És igazam lett – mondta Posta Victor.



Kardffy Aisha azt is megosztotta velünk, milyennek látja az általa alakított karaktert:

Elvarázsolt: édes lány, aki szerintem nagyon okos, intelligens, de közben mégis van benne egy kis csintalanság. Igazi szétszórt, kelekótya tizenéves, akinek ugyanakkor nagyon határozott céljai és elképzelései vannak, amiket kitartóan véghez is visz. És ez nekem nagyon tetszik benne. Úgy látom, hogy a Disney mostanában ilyen jellegű főhősnőket alkot, gondoljunk akár Mirabellre az Encantóból vagy Aranyhajra. Hozzám nézőként is közelebb állnak az ilyen típusú karakterek, mint a régi, tényleg tökéletes személyiségű hercegnők.

A színésznő szerint a filmben elhangzó dalok önállóan is megállnák a helyüket a rádiókban (Fotó: Soós Bertalan/Forum Hungary)



És hogy vajon a film mennyire kapcsolódik a karácsony lelkületéhez?

– Maga a cím, a Kívánság valahol erre utal. Ennek ellenére nem mondanám tipikusan karácsonyi hangulatú, csillogással elvarázsoló történetnek. Folyamatosan kemény küzdelmet láthatunk a célokért, zajlanak az események. Emellett a zenéje is nagyon újszerű hangvételt üt meg. Egy jó minőségű popzenét hallhatunk, ami szakított az Alan Menken zeneszerzőhöz köthető romantikus ívekkel – mondta a zenei rendező. Kardffy Aisha is megerősítette, hogy nagyon jó dalokat hallhatunk, amelyek közel állnak a szívéhez.

– Olyannyira, hogy részemről bármelyiket hallgatnám rádióból is. Azt nem tudom, hogy a dalok közt ott lapul-e a következő Legyen hó, de az biztos, hogy nagyon jó és igényes popdalok születtek.

Borítókép: Immár a hazai mozikban is megtekinthető a Kívánság című film (Fotó: Soós Bertalan/Forum Hungary)