Számos témát körüljár ez a Szélesvásznú történelem-epizód. Megtudhatjuk, hogy Galambos Erzsi ebben a filmben egy ideig szinte fel sem fogta, hogy főszerepet kapott, annyira hihetetlen volt számára hogy például Psota Irénnel, Fónay Mártával, az akkori „nagyokkal” játszhat együtt. Ugyanakkor Zenthe Ferenc is ekkor kezdett színészként – ahogyan ezt felidézi a művésznő – akibe, mint kiderül, a forgatás első pillanatában beleszeretett.

Galambos Erzsi színművésznő idézi fel a Csendes otthon kapcsán az emlékeit. Forrás: Hír TV

Külső helyszíneken, például az akkor épülő zuglói lakótelepen forgattak Bán Frigyesék, ráadásul a történet nemcsak a szerelemről, hanem a lakásproblémákról is szól. Kurucz Márton filmtörténész teszi ehhez hozzá, hogy 1951-től költöztették fel a vidéki emberek sokaságát a fővárosba, tehát a gyors lakásépítésnek köszönhetően számos nehézséggel szembesültek a korban, ami filmes témát is nyújtott. A Csendes otthon középpontjában is egy ilyen ügy áll: a Zenthe Ferenc alakította Berki András ugyanis kénytelen a hibás lakáskiutalás következtében Ács Éva (Galambos Erzsi) gyógyszerésznővel megosztani az otthonát.