Siegfried: a legyőzhetetlen hős és a szerelem

A nagy teremtésmítoszhoz fontos összegzést ad az opera elején Wotan és Mime, a nibelung, Alberich kisemmizett testvére közötti párbeszéd. Manapság úgy mondanánk, az alkotói fantázia világát építi a beszélgetés. Kiderül ugyanis, hogy a Föld mélyén a ködök népe, a nibelungok élnek, a felszínen az óriások dübörögnek, a szirtek magasában pedig az istenek uralkodnak. Emberekről viszont szó sincs. Ám tudjuk, hogy Siegfried csak amolyan félisten, a Wälse nemzetség sarja, mégis erősebb és bátrabb minden létezőnél. A mese végére pedig elnyeri a halandóvá lett walkür, Brünhilde szerelmét, s így ami ezután történik, az egy új nép, az emberek története lesz.

Jelenet az előadásból. Forrás: Operaház



De ne szaladjunk ennyire előre! Siegfried klasszikus népmesei sztori, dehát mi más is lehetne, ha Wagner olyan ősi hősmondák alapján írta, mint a Völsunga-saga és az Edda? Mime neveli az árván maradt fiút, de mint kiderül, motívumai közül hiányzik a szeretet. Célja az, hogy olyan hőst faragjon a legényből, aki majd legyőzi a Nibelungok kincsét őrző sárkányt, Fafnert. Úgy is lesz, ám a kincseket – a hatalom gyűrűjét és a láthatatlanná tevő süveget – megtartja magának, sőt még gonosz nevelőjét is megöli, miután az az életére tör. A magára maradt Siegfried nekiindul, hogy megkeresse Brünhilde szikláját, és áttörjön a lányt őrző lángokon, hogy megszerezze a walkür szerelmét. Itt sincs meglepetés. Megtalálja, átjut, elnyeri a szerelmet.

Jöhet a végjáték, az Istenek alkonya.



Jelenet az előadásból. Forrás: Operaház

Wagner maga így ír Siegfriedről:

Őbenne láttam az embert, érzékileg eleven megnyilatkozásának legtermészetesebb, legderűsebb gazdagságában: őt már semmiféle történelmi köntös nem gátolta, egyetlen kívülálló kapcsolat sem akadályozta mozgását… számomra Siegfried az örökké, egyedülvalóan, önkéntelenül is termékenyítő férfias szellem, az igazi tettek megvalósítója, a legteljesebb közvetlen erő, és a kétségektől mentes szeretetreméltóság szelleme.

És ezzel el is jutottunk a programirodalom problémájához. Mert értjük mindannyian az alkotói szándékot, hogy jó lenne valahogy megragadni az emberi nagyság, teljesség erejét, jó lenne a maga fenséges diadalában megmutatni az élet ragyogását, de sajnos a tökéletesség ábrázolása unalmas lesz és sematikus. Nem lehet jól megoldani. Tolsztoj tudta ezt. („Minden boldog család egyforma…”) Wagner még nem.

Mindazonáltal az opera zenei kidolgozása ugyanolyan pontos és gazdag, mint a korábbiaké.

Siegfried szerepében Nyári Zoltán sztentori hangon zengi végig a előadást, hiba nélkül, lenyűgöző erővel és színészi játékkal. A néző csak ámul, micsoda hangszálak, micsoda tüdőkapacitás, micsoda énektechnikai tudás kell ahhoz, hogy lényegében egyedül végigénekelje a négyórás darabot! Mellette a Wotant alakító Renatus Mészár, a Mime szerepét játszó Kiss Tivadar, Kálmán Péter mint Alberich és persze a Brünhildét alakító Rálik Szilvia is remekel.

Jelenet az előadásból. Forrás: Operaház



S miközben mi, a huszonegyedik század elején kevés eseményt látunk itt, túlságosan is lineárisnak találjuk a történetvezetést, hiányoljuk a konfliktust, addig nagyon is megértjük, mit gondolhatott a darabról Wagner és a tizenkilencedik század közönsége. Az alkotó így írt erről legjobb barátjának, Liszt Ferencnek:

Életem legszebb álma, a fiatal Siegfried kedvéért végül mégis be kell fejeznem a Nibelung-darabokat; A walkür olyan sokat kivett belőlem, hogy meg kell engednem magamnak ezt az örömöt. […] Miután életemben sosem éreztem igazán a szerelem mennyei boldogságát, emlékművet kell emelnem minden álmom közül a legszebbnek, amelyet elejétől a végéig teljesen eltölt a vágyott szerelem érzése.

Borítókép: Jelenet az előadásból (Forrás: Operaház)