Szerkesztőség néven művészeti tér, kávézó és egyben designbolt nyílik Budán

A Szerkesztőség minden elemében arra invitál, hogy új nézőpontokat ismerhessünk meg. Ennek jegyében nyílik november 13-án a hely designboltja, amelyben nemcsak magyar, hanem külföldi tervezők tárgyai – művészeti kiadványok, szita- és rizográf nyomatok, független könyvkiadók könyvei, valamint egyedi ruhadarabok és kiegészítők – közül válogathatnak a betérők, a szintén 13-án nyíló kávézó kínálata pedig lehetővé teszi, hogy ne essen le a vércukorszintünk egy-egy húzósabb, képernyő előtt töltött óra során.

Dóczi Attila kiállítása is vár a nyitáskor (Forrás: Szerkesztőség)

Az Új Művészet ezentúl nemcsak kiadója a print és online folyóiratnak, hanem

egy olyan platformként kíván működni, amely életre hív különféle kollaborációkat, aláhúzva ezzel kísérleti, előremutató és a kortárs művészeti színteret gazdagító jellegét.

A nyitó, Such Magic című kiállításon Májkül Nájt (Dóczi Attila) mutatkozik be, akinek legújabb munkái olyan enteriőrközpontú műalkotások, amelyeknek fontos részét képezik a tömeggyártott termékek, továbbá a kilencvenes-kétezres évek digitális forradalma. A Such Magic központi eleme a vizuális sokkhatás, az állandó képi ingerek és azok hatása az emberi pszichére. Májkül Nájt 2015-ben végzett a Képzőművészeti Egyetemen Bukta Imre osztályában, majd tanulmányait a milánói Accademia di Belle Arti di Brera-n folytatta. Technikái a digitális grafikától a nagyszabású konstruált installációkig, videó- és hanginstallációkig terjednek.

Az esten koncertező L. A. Suzi duója – Szalai Anna (Mambo Rumble, Csillagrablók, lil N) és Dorozsmai Gergő (The Moog, Csaknekedkislány, Gustave Tiger, Mayberian Sanskülotts, Felső Tízezer) – 2021-ben alakult. Első EP-jükön füstös, kávéházi hangulatot idéző sanzonokat hallhattunk, frissen megjelent nagylemezükön a megszokottakat pörgős diszkózene egészíti ki. A formáció szintipop dalokkal töri meg a sanzonok okozta illetődöttséget.

Megnyitó: 2023. november 9., 19 óra. Helyszín: Budapest II., Keleti Károly utca 11/A

Borítókép: Multifunkcionális teret nyit az Új Művészet képzőművészeti folyóirat (Forrás: Szerkesztőség)