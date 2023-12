Matthew Perry a szerről, ami megölte: „Ez történik, amikor meghalsz”

Matthew Perry szerencsétlen balesetben halt meg, a vizsgálatok szerint halálát ketamin akut hatása okozta. Az MTI a halottkém jelentését idézve arról írt: a szervezetében lévő ketamin koncentrációja túlságosan stimulálta a szívverését, miközben csökkentette a légzését, ami valószínűleg az eszméletvesztéshez vezetett, mielőtt az arca a forró kádban a víz alá süllyedt – így végül belefulladt jakuzzijába.

Drog és gyógyszer: mi az a ketamin?

Ha halálának körülményei immár ismertek is, azért bőven maradtak még kérdések.

Nem világos például, hogy egyáltalán mit keresett a szervezetében ketamin?

Arról lehet tudni, hogy a színész korábban ketamininfúziót kapott depressziójára. Mint arra az MTI is emlékeztetett, a szert „disszociatív anesztetikus hallucinogénként” emlegetik, mivel a fájdalomtól, a szorongástól és a környezettől való elszakadás érzését kelti. A Házipatika.hu pedig rámutatott: a ketamint 2006-os klinikai vizsgálatok hatásosnak találták a kezelésre nem reagáló bipoláris zavar (mániás depresszió), a súlyos depresszív zavar és az öngyilkossági krízisek kezelésére is. A kedvező eredményű klinikai vizsgálatok után a ketamin gyorsan népszerűvé vált mint alternatív terápia a depresszió, a szorongás, a poszttraumás stressz zavar és más mentális problémák kezelésére, ugyanakkor élvezeti szerként is használatos.

Por állagú ketamin Fotó: Europress/AFP/Joaquin Sarmento

A katasztrófa receptje

A kérdés tehát, hogyan és miért került a szervezetébe a szer? Erre egyelőre nem ismert a válasz. Az amerikai kábítószer-ellenőrzési hivatal szerint a ketamint be lehet injekciózni, folyadékkal keverni, por formájában felszippantani vagy el lehet szívni.

A színész gyomrában nyomokban mutatták ki a kábítószert, és a jelentés szerint a testén nem találtak tűnyomokat.

A Page Sixnek nyilatkozó szakértő szerint a legvalószínűbb, hogy nem orvos által felírt, hanem „rekreációs” szerről volt szó. Ezt megerősíti az is, hogy sajtóhírek szerint orvosa leállította a ketamin infúziós kezelését, mert úgy értékelte, a „depressziója rendben van”. – Megkérdőjelezhető orvoslás ketamint adni valakinek, aki buprenorfint is használ. Ez a katasztrófa igazi receptje – magyarázta.

Nem most próbálta először

A függőségeiről ismert színész önéletrajzi könyvében vallott arról, hogy milyen volt ketamint használni. Felidézte, hogy a szer a 80-as éveben utcadrogként jelent meg, manapság fájdalomcsillapításra és depresszió ellen is alkalmazták.

Oh – gondoltam –, ez történik, amikor meghalsz

– idézte fel az érzést.

Elmondása szerint „K-t szedni olyan , mintha fejbe vágnának egy óriási boldogság lapáttal. De a másnaposság kemény volt, és lenyomta a lapátot.” – A K nem nekem való volt – írta még akkor.

Végig hazudott?

A kérdés tehát, hogy a Jóbarátok sztárja gyógyszerként vagy kábítószerként alkalmazta a ketamint? Egy Daily Mailnek névtelenül nyilatkozó „barát” szerint

Matthew Perry valójában végig hazudott, sosem volt tiszta.

Elmondása alapján a színész még önmagát is becsapta ezzel kapcsolatban, és meglehetősen manipulativ személyiség volt.

Azt a rendőrség jelentéséből lehet tudni, hogy lakásában nem találtak kábítószert. Ugyanakkor nagymértékben támaszkodott a felírt és vény nélkül kapható gyógyszerekre, hogy életminőségét fenntartsa. Asszisztensének szobájában több nyitott, üres vagy félig tele gyógyszeres üveg volt, amelyeket az elhunytnak írtak fel, valamint vény nélkül kapható gyógyszerek, vitaminok, emésztést segítő szerek, tesztoszteronkenőcs, diabéteszgyógyszer és nikotinos nyalókák.

A nyilatkozatok elég ellentmondásosak utolsó napjaival kapcsolatban. Aneszteziológusa szerint Perry kifjezetten jó hangulatban volt utolsó beszélgetéssükor, asszisztense is arról beszélt, hogy éppen azon volt, hogy leszokjon a dohányzásról.

Leszokott a dohányzásról. Formába jött. Boldog volt – ez minden, amit tudok

– erősítette meg Jennifer Anniston is, aki tartotta a kapcsolatot színésztársával.

Más források viszont arról számoltak be, hogy a tesztoszteronkúra miatt meglehetősen „dühös és ingerlékeny volt”.

Borítókép: Matthew Perry (Fotó: Europress/AFP/Gabriel Bouys)