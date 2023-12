Netflix-premier: Távol a világtól

A Távol a világtól Rumaan Alam Leave the World behind című bestseller regénye alapján készült, amelyet a GABO adott ki magyarul 2021-ben. A film produceri teendőit a Higher Ground, Barack és Michelle Obama cége látta el, amely egy globális káoszhoz vezető kibertámadás történetét mutatja be. A film premierje október 25-én volt a hollywoodi AFI Fest nyitóestjén, november 22-től a kiválasztott mozikban is láthatták a tengerentúlon, december 8-tól pedig a Netflixen is megtekinthető.

A Távol a világtól film premierjén. Fotó: Getty Images/Kevin Mazur

Ízelítő a történetből

Az előzetesből annyi derül ki, hogy a New York-i rohanó életükből kiszakadni vágyó Sandford házaspár (Julia Roberts és Ethan Hawke) hétvégi vakációja teljesen felfordul, amikor a vidéki nyaraláshoz kibérelt házban váratlanul felbukkan a kétségbeesett tulajdonos és a felesége (Mahershala Ali és Myha'la). Könnyekkel küszködve menedékre akarnak lelni egy globális kibertámadás elől, ami percről percre rombolja szét a modern civilizációnkat. A világvégét már megjósolta korábban egy zilált külsejű alak (őt alakítja Kevin Bacon), csak nem hitt neki senki.