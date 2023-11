Idén július 14-én vette kezdetét az amerikai színészek sztrájkja, amely a forgatókönyvírók szakszervezetének (WGA) akkor már május óta tartó sztrájkjához csatlakozott, mindez együtt pedig hatalmas csapást mért a stúdiókra és a streamingszolgáltatókra.

Az amerikai színészek sztrájkja – Michelle Hurd színésznő is felszólalt. Fotó: Sarah Yenesel

Milyen hatással van a filmgyártásra az amerikai színészek sztrájkja?

Bár egyes filmek és sorozatok kapcsán a szakszervezet belement egy ideiglenes megállapodásba, számos olyan nagy sikerű széria forgatása állt le, mint az Emily Párizsban, a The Last Of Us vagy A Fehér Lótusz, de a mozifilmeket is érintették az események, mások mellett az Avatar folytatásai, a Gladiátor 2 vagy az új Transformers és a soron következő Pókember előkészületei is szüneteltek.

Mindennek következtében szakemberek tízezrei – köztük díszlettervezők, audiotechnikusok, sminkesek – veszítették el az állásukat, az amerikai gazdaságot nagyjából ötmilliárd dolláros veszteség érte, derül ki az üzleti magazin, a DW cikkéből.

A sztrájk nem csupán az éppen forgó filmeket befolyásolta, de Hollywood promóciós rendszerét is megbénította, ugyanis a szakszervezet megtiltotta, hogy a színészek részt vegyenek a hozzájuk kapcsolódó filmek reklámkampányában,

de azt is, hogy premiereken és egyéb vörös szőnyeges eseményeken megjelenjenek a tárgyalások alatt.

Ezért is csúsztatták el például az Eufória című sorozattal sztárrá vált Zendaya soron következő két filmjének, a Dűne 2-nek és a Challengersnek a bemutatódátumát.



A sztrájk lezárása miatt most azonban fellélegezhetnek a stúdiók, a közelgő Oscar-szezon miatt ugyanis kulcsfontosságú marketing szempontból, hogy a színészek minél több televíziós talkshow-ban szerepeljenek, illetve interjúkat adjanak a magazinoknak. Ugyanakkor az elmúlt hónapok hatása még jó ideig érezhető lesz, mivel mindegyik stúdió és streamingszolgáltató azonnal szeretné újraindítani a parkolópályára került filmek és sorozatok forgatását, a színészek és az egyéb szakemberek iránt – legyen szó operatőrőrökről, vágókról vagy jelmeztervezőkről – jelenleg jóval nagyobb a kereslet, mint a kínálat.



Mit ért el az amerikai színészek szakszervezete?

A szakszervezet egyik legfontosabb követelése a hozzájuk tartozó színészek minimálbérének az emelése, azaz, hogy mi az az összeg, amelyet egy filmes vagy televíziós forgatás esetében mindenképpen meg kell kapniuk naponta, mindebben a SAG-AFTRA komoly sikereket ért el.

Szintén fontos, hogy korábban, ha valaki forgatókönyvíróként vagy színészként részt vett egy sorozatban, a fizetése mellett minden alkalommal pénzt kapott akkor, amikor a műsort lejátszották a televízióban, eladták egy másik csatornának vagy megtekintették az adott streamingplatformon.

Ezt a modellt a Netflix felrúgta, egyszeri összeggel fizette ki a művészeket és vásárolta meg ezzel örökre a jogot arra, hogy szabadon értékesítsék a szóban forgó produkciót.

Az új megállapodás értelmében azonban a sorozatok és filmek esetében a kreatív személyek száz százalékos teljesítménykompenzációs bónuszt kapnak, ha az adott produkció sikeressé válik, azaz átlép egy meghatározott nézettségi küszöböt. Mindez egyébként sovány vigasz a művészeknek, ugyanis a sorozatok legnagyobb része nem arat jelentős sikert, viszont fontos előrelépés, hogy a Netflixnek, a Disney-nek és a társainak kötelező lesz osztozniuk az alkotókkal a bevételen.

A mesterséges intelligencia helyettesítheti a színészeket?

Scarlett Johansson a hónap elején jogi lépésekre kényszerült, miután az engedélye nélkül jelent meg az arcmása egy internetes hirdetésben, de pórul járt Tom Hanks is, akinek egy fogászati reklámfilmben használták fel az arcát ugyancsak az engedélye nélkül a mesterséges intelligencia segítségével.

Ironikus egyébként, hogy épp az utóbbi Oscar-díjas sztárral történt ez, hiszen azon kevés színészek közé tartozik, akik kifejezetten a pozitív lehetőséget látják a mesterséges intelligenciában, és miként nemrég nyilatkozta, örül annak, hogy így akkor is szerepelhet a jövőben filmekben, ha holnap elüti egy busz.

Nos, a legtöbben nem éppen lelkesek a technológia fejlődése kapcsán, sőt, a szakszervet kiemelt követelése volt, hogy garanciát kérjenek arra, hogy a mesterséges intelligencia által generált arcokat és hangokat a stúdiók ne használhassák a színészek helyettesítésére, miként a képmásaik se jelenhessenek meg az engedélyük és a megfizetésük nélkül új filmekben vagy sorozatokban. Az AMPTP javaslata korábban ugyanis az volt, hogy a színészeket gyakorlatilag be lehessen szkennelni, az így létrehozott képmásukat pedig az adott stúdió az örökkévalóságig az engedélykérés nélkül szabadon használtatja egy egyszeri összegért cserébe, az új megállapodás értemében azonban mindezt korlátozni fogják.

A közel négy hónapos periódus alatt a SAG-AFTRA-nak a legfontosabb követeléseit sikerült elérnie, mindez a szakszervezeten belüli erőteles szolidaritásnak és annak köszönhető, hogy olyan sztárok álltak az ügy mellé, mint George Clooney, Scarlett Johansson és Leonardo DiCaprio.

Borítókép: A Vészhelyzetből ismert Noah Wyle amerikai színész (jobbra) a sztrájkoló forgatókönyvírók és színészek tüntetésén, a Netflix stúdiója előtt, Los Angelesben (Fotó: MTI/AP )