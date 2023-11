Véget ért a színészek sztrájkja Hollywoodban

A színészek és a stúdiók közti együttműködés megszületését szerdán jelentették be, amely a mesterséges intelligencia által létrehozott digitális dublőrök kérdése mellett a streaminghez fűződő jogdíjak témáját is rendezi. A több mint 160 ezer fős szakszervezet munkabeszüntetése 118 napja tartott. A stúdiókat tömörítő szervezet (AMPTP) szerint a szakszervezet negyvenéves történetében most sikerült a legnagyobb minimálbér-megállapodást elérni. Szerintük az is sikert jelent, hogy a szerződésben új, a streaminghez kapcsolódó jogdíjak és az MI-vel kapcsolatos védelem és kompenzáció is helyet kapott.

A színészek július 14-én csatlakoztak a május óta sztrájkoló forgatókönyvírókhoz (WGA), akiknek a problémái hasonlóak voltak. 1960 óta először történt meg, hogy a két szakszervezet egyszerre szüneteltette a munkát. Az akció a becslések szerint ötmilliárd dollárnál több kárt okozott Kalifornia gazdaságának.