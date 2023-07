A brit színészek is szimpatizálnak a sztrájkkal

A The Guardian online kiadása számolt be a brit sztárok akciójáról. Brian Cox, az Utódlás című nagy sikerű tévésorozat főszereplője és a többi brit színész szakszervezetük, az Equity képviseletében vonult az utcára. A demonstrálók soraiban feltűnt Rob Delaney, David Oyelowo, Andy Serkis, Rakie Ayola, Penelope Wilton és Jim Carter is. A brit szakszervezet egyidejűleg a manchesteri Media Cityben is rendezett egy demonstrációt.

Daniel Riordan és Jermain Hollman is tiltakozik (Fotó: AFP/Getty Images)

A 160 ezer amerikai színészt tömörítő SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists – Filmszínészek Céhe-Televíziós és Rádiós Művészek Amerikai Szövetsége) a múlt héten hirdetett határozatlan idejű sztrájkot, miután a stúdiókkal és filmgyártókkal a szerződésekről folytatott egyeztetéseik zátonyra futottak. A SAG-AFTRA ezzel csatlakozott a hollywoodi forgatókönyvírók május elején kezdett sztrájkjához. A hollywoodi színészek sztrájkjáról, illetve az írók felháborodásáról is hírt adtunk korábban, ezekről itt tájékozódhatnak.