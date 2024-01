F. Kovács Attila, a Terror Háza építésze: Soha nem voltam ellenálló, de egyértelmű, hogy milyen elveket vallok

Egyik legfontosabb építészeti munkája, amely a világ tíz tipográfiát használó legfontosabb épülete között is szerepel: a Terror Háza. Az installációval kiegészített épület tervezésekor egy törekvés vezérelte: hogy létrehozzon valami olyat, amit a világon még senki. Az épületen található pengefal és a silt, amiből ki van vágva a terror felirat, alulról negatívban látszik, felülről viszont kiadja a feliratot.

A Terror Háza homlokzata. Forrás: Wikipédia

Ez valójában azért készült így, mert ennek a háznak mindig is egy rettegett atmoszférája volt. A kedvenc könyvem a Sötétség délben (Arthur Koestler), ami inspirált arra, hogy olyan installációt tervezzek az épület kiegészítéseként, ami a nap legmagasabb állásánál borítja árnyékba az épületet. Ezt úgy gazdagítottam tovább, hogy ne csak magának a sötétségnek legyen jelentősége, hanem az írjon is ki valamit

– fogalmazott F. Kovács Attila.

Hozzátette: a birodalmi jelképek és a felirat darabokra törnek az épület struktúráján.

Egy szobrot akartam az épületből létrehozni, ezért van az egész egyöntetűen ÁVO-egyenruha-szürkére festve, ezért vannak az ablakai lemattítva.

Az épület életben maradása nem sokon múlt, ugyanis egyszerűen zavarta a kommunista utódpártot, akik belekötöttek a homlokzatba, mindenféle indokkal.

Nem szoktam megijedni ezektől a harcoktól, jönnek és meg kell vívni őket. A kerületi főépítész behívott engem és megkérdezte, hogy gondolom azt, hogy fekete-fehér színek jelennek meg az épületen, merthogy a kerületben ezeknek a színeknek a használatát betiltották a homlokzatokon. Elég hosszan vitatkoztunk, a vége pedig az lett, hogy nem lettünk barátok. Ő mindent elkövetett, hogy ezt a pengefalat lebontsák, hál’ Isten a sors úgy hozta, hogy végül meg tudtuk védeni.

Hozzátette: őt nem nagyon lehet lebeszélni semmiről, nála nem érdemes próbálkozni.

Soha nem voltam ellenálló, de az, hogy milyen elveket vallok, elég egyértelmű.

A nagybátyja az ’56-os eseményben aktívan kivette a részét, a pécsi Munkás Tanács vezetője volt. Elmondta, hogy a pécsi rendőrség rajta bosszulta meg azt, hogy a nagybátyja el tudott menekülni az akasztás elől. Végül elköltözött Pécsről, de akkor már volt 13 elutasított útlevélkérelme. Nem tudta elhagyni az országot se keleti, se nyugati irányba.

Tőke elvtárs, aki a Műegyetem akkori rektora volt behívott, hogy én nem mehetek Moszkvába szakmai gyakorlatra. Miután elköltöztem Pécsről ez a vesztegzár megoldódott, azóta tudok utazni.

Hozzátette: ő mindig is ugyanazokat az elveket vallotta, nem változtatta meg a gondolatait, ezért az idő múlásával is pontosan ugyanazok kedvelik, akik eddig, és azok utálják, akik azelőtt is.

Az Orfeum Mágusa című új magyar operett díszletét, látványát és ezzel együtt a világítását is ő tervezte. Az előadást egész januárban megtekinthetik az érdeklődők a budapesti Operettszínházban. Elárulta, hogy nagyanyja hatalmas operettrajongó volt, így rajta keresztül már gyerekkorában kapcsolatba került a műfajjal. Külföldi operaházakban is dolgozott, ahol a díszleteket készítette.

Részlet az Orfeum Mágusa című operettből. Fotó: Kurucz Árpád

A filmbeli látványtervezéssel kapcsolatban elmondta: több csatája is volt, de ha megtudta indokolni észérvekkel, hogy miért szükséges egy-egy tárgy, akkor azt sikerült megszerezni.

A producernek mindig az az érdeke, hogy a pénz az ő zsebébe maradjon, nekem pedig az, hogy az a vásznon megjelenjen, hogy oda legyen elköltve.

Borítókép: F. Kovács Attila a Kontextus adásában (Fotó: YouTube/képernyőkép)