Ma ünnepeljük a magyar széppróza napját

Az eseményen beszédet mond Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, majd Bóka István, Balatonfüred polgármestere, valamint Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke köszönti a magyar irodalmi élet képviselőit.

A magyar széppróza napja 2023-ban. Fotó: Kurucz Árpád

Balatonfüredre figyel az íróvilág

Az eseményen mutatják be Az év novellái 2024 című antológia kiadványt is. Végül pedig a Kaláka Együttes koncertje zárja az ünnepet.

Évek óta megszokott, hogy a magyar széppróza napja a tavaszi könyvszezon megnyitója.

Az esemény lehetőséget teremt arra, hogy a magyar prózairodalom eredményei és a kortárs prózaírók munkássága jobban megismerhetővé válhasson.

A magyar széppróza napja alkalmat teremt arra is, hogy a kortárs prózai alkotások megbecsültségét növelhessék.





Magyar széppróza napja



Magyar költészet napját (április 11.) 1964-tól, a magyar dráma napját (szeptember 21.) 1984-tól ünneplik meg Magyarországon. A magyar széppróza napját 2018-tól ünnepeljük.

Gál Sándor felvidéki író javaslatára, a Magyar Írószövetség Választmánya döntése szerint a Jókai Mór születésnapján tartják meg a magyar széppróza napját.



Jókai Mór az úttörő



Jókai Mór születésnapja azért alkalmas a próza ünneplésére, mert írói életműve mai napig a magyar irodalom egyik legnagyobb, megkerülhetetlen teljesítménye, regényíróként is máig megőrizte jelentőségét a nemzeti irodalomban, komolyan hozzájárul történelmi önismeretünkhöz és identitásunk megőrzéséhez

– olvasható a Magyar Írószövetség Elnöksége és Választmánya közleményében, amelyben az is hangsúlyozzák, hogy Jókai volt a hazai prózaírás megújítója.

Aki a hivatalos írói, szerkesztői munkássága mellett jelentős közéleti szerepet is betöltött, ahol a szorgalmazta a hazai értelmiség, szépírás és közoktatása kérdéseit.

Jókai műveit nemcsak hazánkban, hanem a Európa más országaiban is ismerték korában, mivel számos kötetét lefordították. Könyvei ma is keresettek. A magyar széppróza napja arra is jó alkalom, hogy Jókai halhatatlan klasszikusait is ismét felfedezzük.

Borítókép: Könyv rózsával. Képünk illusztráció (Forrás: Freepik.com)