A rezsim, avagy főnéni az ország élén – groteszk diktátorhibrid Közép-Európában

Böllér a rezsim élén

A bizonytalan kancellár maga mellé vesz egy kőkemény katonát, akit „böllérnek” csúfolnak, mivel kegyetlenül vérbe fojtott egy szelídebb bányászlázadást. Herbert Zubak tizedes igazi hazafi, hűsége meginghatatlan, feltétel nélkül rajong a kancellárért, ráadásul bele is szeret. A tizedes népi gyógyászattal nyugtatja úrnője zaklatott lelkét, és Elena csakhamar kivirul mellette.

Úgy tűnik, a kancellár céljainak és igényeinek jobban megfelel az újdonsült katonabáró, mint a kifinomult, megalkuvó értelmiségi politikusok.

A katona csakhamar az ország második embere lesz, határozottságával a kancellárt is befolyásolni tudja. Viszonyuk igen sajátságos, a kancellár is vonzódik Zubakhoz, és ez a változó intenzitású kapcsolat lesz a sorozat egyik fő szála. A tizedes egyszerű lélek, úgy ordítja le a fejét a legmagasabb rangú kormánytagoknak, ahogy az újdonsült bakáknak szokták. Nem gátlástalan törtető, javára írandó, hogy amikor már élet-halál ura, akkor is tizedes marad, semmiféle jól hangzó címmel, ranggal nem jutalmazza meg magát. Zubak pápább a pápánál, hazája iránti elkötelezettsége erősebb, mint uráé; a diplomáciai ügyeskedéseket nem szenvedheti, inkább fejjel megy a falnak. Az észszerű kompromisszumokról hamar lebeszéli befolyásolható úrnőjét. Tudja, mit akar, és ez a határozottság meggyőzi a kancellárt.