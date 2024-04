Donald Trumpot és Demi Moore-t is láthatjuk a cannes-i filmfesztiválon

A filmfesztiválon tartják a Horizon: An American saga című westernfilmsorozat első részének világpremierjét, amelyet Kevin Costner rendezett, és ő játssza a főszerepet is. A vadnyugat meghódításáról szóló alkotást versenyen kívül mutatják be a világ egyik legjelentősebb filmes találkozóján. Cannes-ban lesz a Furiosa: Történet a Mad Maxből című akciófilm világpremierje is, kilenc évvel azután, hogy a posztapokaliptikus sorozat negyedik részét, a Mad Max – A harag útja című alkotást is a világ egyik legjelentősebb filmes találkozóján mutatták be. George Miller rendező filmjét május 15-én mutatják be a cannes-i fesztiválpalotában Anja Taylor-Joy, Chris Hemsworth és Tom Burke színész részvételével. A filmet, amely május 23-én kerül a magyar mozikba, versenyen kívül mutatják be Cannes-ban.

A 77. Cannes-i Fesztivált május 14. és 25. között rendezik meg, a seregszemle Quentin Dupieux francia rendező Le deuxieme acte (A második felvonás) című vígjátékának versenyen kívüli díszbemutatójával nyílik meg.

A hivatalos versenyprogram nemzetközi zsűrijének elnöke Greta Gerwig, a Barbie című film rendezője, a nyitó- és a záróünnepség háziasszonya pedig Camille Cottin francia színésznő lesz. A május 25-i záróünnepségen tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal tüntetik ki George Lucast, a Csillagok háborúja sorozat rendezőjét.