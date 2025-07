Magyar Péter is Gyurcsány módszerével lopná el a show-t + videó

Magyar Péter annyira igyekszik elődei nyomdokába lépni, hogy már nemcsak a hazánkhoz fűződő hozzáállásukat, de egyes módszereiket is másolja. Ezúttal azonban nem a politikai eszköztáraikból választott, hanem a táncmozdulataikra lett figyelmes a Tisza Párt elnöke. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője egy videós összeállítást osztott meg a közösségi oldalán az ellenzéki politikusok elhíresült produkcióiról.

Magyar Péter a táncmozdulataival is felzárkózna elődeihez (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter az elmúlt napokat főként csónakázással töltötte, hogy ismét feltűnjön a hírekben, vagy csak pusztán azért, hogy ismét elmeneküljön a számára kínos kérdések elől, miután a baloldali pártjáról sorozatban kerülnek elő újabb és újabb kellemetlen hírek.

Ilyen hír, hogy a baloldali pártvezér agrárszakértője csimpánzhoz hasonlította a magyar gazdákat, vagy önmagában az a téma, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt mindent megtesz azért, hogy sikerüljön a brüsszeli terv, ami elvonná a támogatást a magyar gazdáktól. Utóbbit persze igyekeznek tagadni vagy nem beszélni róla.

A vízitúra közben időnként megállt beszédeket tartani néhány követőjének, ugyanis

nagy tömeg egyik állomáson sem alakult ki,

de ezeken a helyeken szokásához híven leginkább a számára komfortos témákat érintette.

Magyar Péter a táncoslábú elődök nyomában

Ezen a csónakázáson az ellenzéki pártvezér nem hagyhatta ki, hogy ne csak politikájában, de mozdulataiban is közeledjen elődeihez, mint Gyurcsány Ferenc vagy Jakab Péter.

Az akkor még miniszterelnök Gyurcsány Ferenc csaknem 20 évvel ezelőtti táncára sokan emlékeznek, és még azok is jó eséllyel ismerik, akik nem foglalkoznak politikával. Az azóta visszavonult politikus a tánc után azt mondta, onnan jött az ötlet, hogy barátaival minden újévkor megnézik Hugh Grant brit színész valamelyik filmjét, amelyek közül az egyikben, az Igazából szerelem címűben a főszereplő miniszterelnök hasonló táncot lejt. A felvétel pedig nászajándéknak készült Batiz András akkori kormányszóvivő esküvőjére. Bár a tánc már régen volt, és Gyurcsány Ferenc is távozott időközben a közéletből, a mára már mémmé vált videó azóta is kísért a magyar közéletben.

Az egykori jobbikos Jakab Péter közeledése a DK-hoz nem mostanság kezdődött. A Nép Pártján mozgalom vezetője, bár most került a legközelebb a baloldali párthoz, a közeledést már az előző parlamenti választások előtt megkezdte, mikor még Jobbik-elnökként magát és pártját is beállította a baloldali összefogás soraiba, amelynek legerősebb szereplője a DK volt. Így talán az sem meglepő, hogy az akkori pártelnök nemcsak Gyurcsány Ferenc ideológiáját kezdhette magáénak tudni, de a táncképességeit is.

Ugyanis 2021 decemberében Jakab Péter is táncra perdült, és egy szintén hasonlóan kínosnak nevezhető mozdulatsort hajtott végre, mint akkori harcostársa nagyjából 15 évvel korábban.

Mindezekhez most csatlakozott Magyar Péter is, aki egy TikTok-kihívás ihlette táncát annyival megfűszerezte elődeihez képest, hogy azt egy motorcsónak orrában állva adta elő. Bár a táncát feltehetően fiatalosnak és „menőnek” szánta, célja pedig a média figyelmének elterelése lehetett, ez azonban mégsem sikerült. Ugyanis annyi botrány bontakozik ki a baloldali pártvezér és a Tisza Párt körül, hogy már nem képesek egy ilyen erőtlen próbálkozással elterelni az emberek figyelmét.

A három politikus táncát Deutsch Tamás egy ikonikus idézettel kommentálta az Üvegtigris harmadik részéből: