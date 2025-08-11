Bonyhádi RendőrkapitányságMórágyfelgyújtásbuszmegállótűz

Felgyújtották az ország kedvenc buszmegállóját + fotók

Teljesen kiégett Tolna vármegye és az ország ikonikus buszmegállója Mórágyon.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 17:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap nem sokkal este negyed tíz után érkezett bejelentés arról, hogy Mórágyon felgyújtottak egy buszmegállót. A bonyhádi egyenruhások rövid időn belül a helyszínre értek, ahol a tűzoltók már megkezdték a munkát.

Bútorokkal is berendezték a mórágyi buszmegállót (Forrás: Facebook)

A téglából épült buszmegálló berendezése teljesen megsemmisült a tűzben. A mórágyi buszmegálló az ország ikonikus megállója, ugyanis a téglából készült várakozóhelyet az önkormányzat a település lakóinak segítségével pihenőhellyé is berendezte.

A megállóban székek, fotelek, asztalok és több száz könyv is volt.

A helyszínen összegyűjtött adatokból kiderült, hogy egy férfi minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban, ahol előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd egy öngyújtóval felgyújtotta őket.

A 33 éves dunaszekcsői, de Mórágyon tartózkodó férfiról kiderült, hogy

részeg volt, és feltehetően kábítószer hatása alatt is állt.

A gyorsteszt ugyanis többféle kábítószerre is pozitív jelzést mutatott. A tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is őrjöngő, öntudatán kívül levő férfit végül kórházba szállították.

A helyszíni szemle során észlelték a rendőrök, hogy a megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki.

kép

A gyújtogatás és a busz megrongálása miatt is büntetőeljárást indítottak a Bonyhádi Rendőrkapitányságon – közölte a rendőrség a honlapján.

További képeket ide kattintva nézhet meg.

Borítókép: Felgyújtották a mórágyi buszmegállót (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Havas Henrik
idezojelekFacebook

Havas, a „Tévedhetetlen”

Havas Henrik avatarja

Ha valakit érdekelne a 2026-os országgyűlési választás, hallgasson rám!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu