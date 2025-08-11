Felgyújtották az ország kedvenc buszmegállóját + fotók

Vasárnap nem sokkal este negyed tíz után érkezett bejelentés arról, hogy Mórágyon felgyújtottak egy buszmegállót. A bonyhádi egyenruhások rövid időn belül a helyszínre értek, ahol a tűzoltók már megkezdték a munkát.

Bútorokkal is berendezték a mórágyi buszmegállót (Forrás: Facebook)

A téglából épült buszmegálló berendezése teljesen megsemmisült a tűzben. A mórágyi buszmegálló az ország ikonikus megállója, ugyanis a téglából készült várakozóhelyet az önkormányzat a település lakóinak segítségével pihenőhellyé is berendezte.

A megállóban székek, fotelek, asztalok és több száz könyv is volt.

A helyszínen összegyűjtött adatokból kiderült, hogy egy férfi minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban, ahol előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd egy öngyújtóval felgyújtotta őket.

A 33 éves dunaszekcsői, de Mórágyon tartózkodó férfiról kiderült, hogy

részeg volt, és feltehetően kábítószer hatása alatt is állt.

A gyorsteszt ugyanis többféle kábítószerre is pozitív jelzést mutatott. A tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is őrjöngő, öntudatán kívül levő férfit végül kórházba szállították.

A helyszíni szemle során észlelték a rendőrök, hogy a megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki.

A gyújtogatás és a busz megrongálása miatt is büntetőeljárást indítottak a Bonyhádi Rendőrkapitányságon – közölte a rendőrség a honlapján.

