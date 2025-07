Padlóra küldené a magyar gazdákat a Tisza Párt – Magyar Péterék újabb hazugsága lepleződött le

Magyar Péter még csak jelen sem volt az üléseken

Az EP mezőgazdasági bizottsága egyébként a múlt heti ülésén fogadott el a közös agrárpolitika reformjáról szóló előzetes véleményt. A legutóbbi ülésen pedig volt az első alkalom arra, hogy a képviselők már a konkrét számok ismeretében faggassák az agrárbiztost és kritizálják a terveket.

Magyar Péter egyik ülésen és szavazáson sem vett részt, mint arra Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő felhívta a figyelmet. „Nincs jelentősége, hogy egy bizottsági ülésen az adott képviselő részt tud-e venni” – érkezett a sajtónak adott válasz a Tisza Párttól.

Jelen volt viszont Brüsszelben a Tisza alelnöke és EP-képviselője, Tarr Zoltán akkor, amikor szavaztak az ingyenes vízkivételről szóló uniós határozatról. A jelentés – amit a tiszás képviselő egyébként megszavazott – ütközik a magyar kormány azon céljával, hogy az öntözéshez továbbra is ingyenes maradjon a víz. Az említett dokumentumon Tarr Zoltán neve is szerepel, azonban Magyar Péter képviselője a Hír TV-nek azt mondta, annyi mindenről szavaznak, hogy már nem is tudja, hogy ennél a voksolásnál milyen gombot nyomott.