Tologatható fürdőszobával újít a Bürstner kempingbusza

Az áruszállítókból épített lakóautók esetén a fémfalak korlátozzák a belső tér méreteit, a konstruktőrök mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet bezsúfolják a rendelkezésre álló térbe. Az Erwin Hymer csoporthoz tartozó Bürstner 2026-ban dobja piacra a Habiton elnevezésű járművét, amelynek az újdonsága a tologatható teljes értékű fürdőszoba.

Ennek a megoldásnak a lényege, hogy haladás közben a fürdőszobát hátratolva nem csak az 5,91 méteres kategória, de úgy általában a haszonjárművekből épített lakóautók legtágasabb társalgóját kapják az utazók, opciósan még a tető elejére is kérhető szélvédő, ami tovább javítja a kellemes térérzetet. A fürdőszobában van mosdó, zuhany és WC is, tehát semmiről nem kell lemondani. A pihenéshez mindössze fel kell hajtani a társalgó asztalát, a padlóban lévő síneken előrehúzni az ülést, majd ezt követi a fürdőszoba, és már hátul is két teljes értékű ágy várja az utasokat. A jobb oldali tolóajtónál találjuk a konyhablokkot, a hűtőláda és a mosogató kívülről is hozzáférhető.

Szeptemberben, a Caravan Salon Düsseldorf szakmai kiállításon lesz a bemutatója a Bürstner Habitonnak, amelyet Mercedes-Benz Sprinter alapon építenek, lesz normál és emelt hasmagasságú összkerékhajtású kivitel is, vételár tekintetében a 75–100 000 eurós sávba várják az újdonságot.