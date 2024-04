Teremtő együttműködés a matériákkal

A rétegek kérdése mindegyre, minden formában foglalkoztatta, minden művészeti területen kísérletezett vele: a ruhákban, a gyapjúkárpitokban, az áttetszőség használatában, a gyűrés, rátétek komponáló funkciójában, a rétegezéstől, gyűréstől megváltozó anyagi tulajdonságok felhasználásában. A gobelinekben meg-megbontotta a szövet »bőrét«, hogy előtűnjön a felvetőszál. A bőrkollázsokban is meghatározó a többrétegűség és az azt radikálisan feltáró, megbontó áttörtség. Az évtizedek alatt magának a kollázstechnikának a módszere is alakult a keze alatt. Ez jelenik meg a papírmunkák létrehozásánál is, a papír- és írásrétegek egymáson sokszorozódva hordozzák-rejtik az üzenetet. A kiállításra szánt művek válogatása során végig munkált bennük a kérdés, hogy mi a közös vonás a különböző korszakok alkotásai között, találnak-e valamit, ami ezt a sokszínű alkotóutat egységbe foglalja.