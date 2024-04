Ötvenhárom éves lett a Rammstein rejtőzködő tagja

Az NDK-ban 1971-ben született zenész interjúkban meglehetősen keveset beszél gyerekkoráról, de azt elárulta, hogy az átlagosnál jobb kapcsolatot ápolt szüleivel. Ennek oka, mint mondta, a kis korkülönbség volt, így inkább barátokként tudott tekinteni rájuk, semmint szülőként, gyakran hallgatták ugyanazokat a zenéket. Sőt, mivel eléggé rossz tanuló volt, anyukája még azt is megengedte neki, hogy házi feladat helyett inkább sportoljon.

A Rammstein tagjai, balra hátul a dobos mellett Oliver Riedel (Fotó: Getty Images/Gie Knaeps)

Bár a zenészként tízezrek előtt szerepel a színpadon, gyerekkorában eléggé félénk volt, ma sem szeret középpontban lenni.

Vakolónak tanult, eleinte szakmunkásként is dolgozott, 19 éves volt, amikor elkezdett zenélni. 1992-ben belépett első bandájába, a The Inchtabokatablesbe, amely főleg folk, illetve punk rock zenéket játszott, de az indusztriál stílusba is belekóstoltak.

Riedel Till Lindemann-nal, valamint két akkori szobatársával, Richard Krupsével és Christoph Schneiderrel 1994-ben alapította meg a mára legendássá vált Rammsteint. Annak ellenére, hogy a Rammstein dalainak túlnyomó része német nyelvű, világszerte ismertté váltak és számos országban jelentős rajongótáboruk van.