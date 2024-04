Ősi élmény: a legjobb szabadtéri színházi előadások idén

A szabadtéri színházi előadásoknak varázslatos hangulata van, különleges élmény úgy végignézni egy produkciót, hogy érezzük a szellőt az arcunkon, és nincs fölöttünk más, csak az égbolt. Ősi élmény ez, ilyenkor kicsit mindannyian átélhetjük, milyen is lehetett az ókori görög teátrumok nézőjének lenni. Nemsokára indul a szabadtéri színházi szezon Magyarországon is, számos helyszínen rengeteg előadás közül válogathatunk majd.

A Szegedi Szabadtéri Játékok hazánk legnagyobb kültéri színházi programsorozata. Forrás: Facebook/Szegedi Szabadtéri

A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon május 19-től szeptember 11-ig rengeteg színházi előadást, koncertet, operát, táncelőadás láthatunk. Mindjárt az összetartozás napjának tiszteletére rendezett nyitókoncerten Balázs János zongoraművész lép fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, de a Karthago együttes is itt tartja majd 45 éves jubileumi nagykoncertjét június 15-én. Május 28-án itt láthatjuk egyetlen alkalommal a Szabadakarat című előadást is, amely izgalmas, mai feldolgozásban mutatja be Petőfi Sándor alakját és életének egyik meghatározó időszakát. De nem azt, amire gondolunk, nem az 1848-as forradalmat, hanem szerelmét Szendrey Júliával.

Láthatunk olyan klasszikusokat is, mint A hattyúk tava, Csajkovszkij örök érvényű műve a Ballet Preljocaj kortárs előadásában július 20-án vagy Andrew Lloyd Webber musicalje, az Evita, amelyet július 5-én és 6-án is láthatunk.

Nyáron kezdődik az egyik legnagyobb, 1931 óta megrendezett kültéri színházi fesztivál, a Szegedi Szabadtéri Játékok, ahol igen sokféle előadás közül választhatunk, június 16-án mindjárt a Tiszavirág Néptáncegyüttes A mi mesénk című produkcióját nézhetjük végig. Augusztusban pedig negyven év után visszatér minden idők egyik legnépszerűbb magyar rockoperája, az István, a király Novák Péter rendezésében, az előadást négy alkalommal láthatja a szabadtéri közönsége.

A fővároshoz közelebbi helyszín Zsámbék, ahol júniustól számos tartalmas előadást kínál a Nyári Színház. Július 12-én Hobo estjét, a Hármasoltárt nézhetjük meg, de a programok közül kiemelendő a friss Kossuth-díjas Visky András életregényének felolvasószínházi változata, a Kitelepítés, valamint Vecsei H. Miklós és a Platon Karataevből ismert Balla Gergely József Attila-estje, a Mondtad, Atikám is, amely a Pesti Színházban 2018 óta futó előadás utaztatható változata. Augusztus 23-án Örkény István drámai művét, a Tótékat láthatjuk Vidnyánszky Attila rendezésében, a Gyulai Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös produkciójában.