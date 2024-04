Műfaji sokszínűség és világsztárok Budapesten

Az ügyvezető igazgató a szezon programjai közül felhívta a figyelmet Jonathan Tetelman Best of Puccini című operagálájára, Nemanja Radulovic hegedűvirtuóz koncertjére, a Zöld-foki-szigetekről érkező Lura fellépésére, a The Freaks cirkuszi produkciójára, valamint a Ballet Preljocaj táncosainak és Antonio Gades csapatának előadására.