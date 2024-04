Belesni a mindenségbe – Versmaraton a költészet napján

Vári Fábián László ungvári író, költő elmondta, hogy napjaikat meghatározza a háború, még úgy is, hogy Kárpátaljára nem terjedt át; ily módon az ő verseit is befolyásolja. Elmondta, hogy az ukrán propaganda úgy toborozza a magyarokat, hogy közzétett egy fotót, amelyen ukrán egyenruhába öltöztették az ungvári Petőfi-szobrot; mondván, hogy a magyarok lépjenek be az ukrán hadseregbe, bosszulják meg nemzeti költőjük halálát, akit az oroszok öltek meg.