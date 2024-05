Meghalt a rock and roll egyik alapító atyja, Duane Eddy + videó

Duane Eddy az amerikai Tennessee állambeli Franklinben lévő otthonában halt meg április 30-án, rákban – közölte a sajtóval felesége, Deed.

Duane Eddy 1958-ban (Fotó: Getty Images/Donaldson Collection)

Mint a BBC írja, a Grammy-díjas Eddyt a rock and roll egyik alapító atyjaként és a twang királyaként tisztelték világszerte. Karrierje az 1950-es években indult, még húszéves sem volt, amikor már a Rebels nevű zenekarban játszott. A zeneszerzőként és producerként sokak pályáját elindító Lee Hazlewood fedezte fel.

Jellegzetes játékstílusa már a kezdetekben megmutatkozott, gitárját mélyebbre hangolta a szokottnál és ő használt először visszahangosítót is.

Négytagú bandájával pörgős rock and roll zenét játszott, első nagy slágere a Rebel Rouser volt, amiért aranylemezt is besöpört. Hazlewood idővel a country stílus felé terelte Eddyt.

1958 és 1963 között több nagy- és kislemeze is bekerült a top 40-be, kései korszakában Paul McCartneyval és George Harrisonnal is zenélt, de különleges gitárhangja Dean Martin, Nancy Sinatra és a The Venture lemezein is felhangzik.