Fél évszázad P. Mobil: óriási koncerttel ünnepel a hetvenöt éves Schuster Lóránt

Hatalmas és feledhetetlen születésnapi koncerttel készülnek május 19-én az Aréna Gardenben Schuster Lóránték. Az apropót az adja, hogy idén 55 éve, 1969-ben alakult meg a Gesarol együttes, amelyet 1973-ban hatósági nyomásra át kellett nevezni, így végül P. Mobil néven vonult be a magyar roctörténelembe.

A P. Mobil frontembere, Schuster Lóránt. Fotó: Bors/Knap Zoltán

A Schuster Lóránt életművéről szóló estén a két együttes legnagyobb dalai szólalnak meg, 19 órakor kezdődik a Gesarol koncertje, 21-kor pedig a P. Mobilé. De ezzel még nem ér véget a buli, 23 órakor ugyanis barátkozás, koccintás kezdődik, éjféltől pedig a frontembert, Schuster Lórántot köszöntik, aki május 20-án ünnepli 75. születésnapját.

A P. Mobil húsvétkor új, angol nyelvű dallal is jelentkezett, amelyet a zenekar basszusgitárosa, Tarnai Dániel szerzett. A Walk in to the Sunt egyetlen nap alatt 13 ezren hallgatták meg.