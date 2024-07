Mit szeretsz a Balatonon?

A sztárok arra bíztatják a turistákat, hogy keressék fel, fedezzék fel az általuk ajánlottakat. Az indulás óta 90 ajánlat gyűlt össze, idén nyáron pedig a közönség, a Balatonon nyaralók és a helyben élők ötleteire is kíváncsi a Best of Balaton nagyköveti csapata. Augusztus 1-ig a www.bestofbalaton.hu oldalon várják azokat az ötleteket, amelyekből a nagykövetek választhatnak majd. Érdemes ajánlani, mert azok között, akik megteszik ezt, kétszemélyes VIP-bérletek találnak gazdára az augusztus végi STRAND Fesztiválra, ahol augusztus 24-én, a Balaton Ünnepén élőben is bemutatkoznak a Balaton legjobbjai. Négy év alatt egyébként 90 ajánlatot gyűjtött össze a Best of Balaton nagyköveti csapata, most pedig további 10 ajánlat kerülhet a legjobbak közé.

A számtalan csodás vendéglátóhely és program közül nem szívesen emelnék ki egyet, mert valóban mind fantasztikus. A „mindenmás” kategóriából viszont talán a Balaton partján kimondott igenek a nagy kedvencem. És nem csak azért, mert én magam is Tihanyban mondtam ki a boldogító igent a férjemmel, hanem mert hiszek abban, hogy a Balaton bölcs, áramló víztömege a sírig tartó békés, boldog házasság szimbóluma is lehet, ha tanúja a Balaton is

– meséli Ördög Nóra, a Best of Balaton nagykövete, aki szerint a Balaton mindig képes a megújulásra.

– A legtöbben a nyári időszakban ismerik és szeretik jobban a Balatont. Nekem az utóbbi években egyre inkább négyévszakos hely lett, ahová akkor is szívesen lejövök, amikor van egy kis szabadidőm és pihenésre vágyom, függetlenül az évszaktól – mondja Marsalkó Dávid, a Halott Pénz frontembere, a Best of Balaton nagykövete.

A Sparhelt az egyik személyes kedvencem, mert sikerült felfedezni még mielőtt híres lett volna, és azóta is töretlenül fejlődik. A Buborék pedig azért, mert sokan követték az általa elkezdett utat. Az új, Papok borozója helyén nyílt vendéglátó- és a Balaton körül újonnan született, régi vasútállomások helyén nyitott egységek nagyon felkeltették a fantáziánkat! Ezeket szeretném idén felfedezni magamnak!”

Vecsei H. Miklós ajánlatai között szerepel az éjjeli séta a Tihanyi Apátságban: – Ha a pihenés a felületességgel párosul, akkor könnyen befeszülök és stresszesebben tudok hazamenni, mint ahogy érkeztem. Az éjjeli séta az Apátságban pont egy olyan program, hogy egy egyhetes nyaralást is megtölt lelkiséggel. A covidos évek balatoni fellendülése hozott egy újhullámos nézőpontot és esztétikát. Ez mindenképpen izgalmas, új kis szegleteket nyitott a Balaton körül, van, ahol egy-két új szín elég volt, hogy az ember várja a Balatonra menést. Nekem pl. Káptalanfüreden a Constans Random Caffe, apró-pici családi hely, de az egész környékünket feldobta. Ez az új típusú hozzáállás, ha tényleg a vendéglátás és a Balaton szeretetéről szól, akkor szépen tudja inspirálni a régi motorosokat is. Idén szeretnék többet hajózni. Rajongok a vízért, és csak pár évente van lehetőségem erre.

– Balatoni lányként, kevésszer mártózom meg a vízben, inkább próbálok minél többet kajakozni. Viszont még át sem úsztam és körbe se tekertem, hiszen a nyári időszak, mióta az eszemet tudom munkával telt: kiskorunkban a tipik nyaraltatás, jelenleg pedig a turnézás, ami miatt ezek még nem jöttek össze. A Szent György hegy hajnalig piknik is kimaradt még, no meg Badacsonyban a Vánkos nevezetű hely, ami a következő kiszemeltem – mondta Lábass Viki.