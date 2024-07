Meghalt a Columbo, a MacGyver és a Cheers sztárja

Hetvenöt éves korában meghalt Doug Sheehan, aki összesen 26 filmben és sorozatban szerepelt 1978 és 2003 között – adta hírül a People. A portál információi szerint a színész békésen, otthonában június 29-én, szombat reggel, szerető feleségével az oldalán hunyt el.

Az amerikai nézők több mint 200 epizódban láthatták a General Hospital című sorozatban Joe Kelly szerepében, ezért egyébként Daytime Emmy-díjra is jelölték 1982-ben. A Soap Opera Digest Awardst később kétszer is megnyerte a Dallas spin-offjáért, a Knots Landingért, amelyben Valene Ewing második férjét, Ben Gibsont alakította 115 részben.

Fotó: Getty Images/Ron Galella

Szerepelt még a Day by Dayben és a Spinédzserek sorozatváltozatában is, de feltűnt a Charlie angyalai, a Cheers, a MacGyver, a Columbo, Az ígéret földje című sorozatokban is. Peter Falkkal az alábbi Columbo részben látható, a 43. perc környékén.