Jubileumi koncertet ad a Mudfield zenekar

Igazi metálos, rockos hangzás jellemzi a Mudfield zenekart. Aki esetleg még nem ismeri a hamarosan aranylemezes formációt, az a cikk végén bele tud hallgatni a jubiláló Sárrét című albumba.

A Mudfield koncertjein a pogó sem maradhat el (Forrás: Facebook/Mudfield)

A Sárrét mindössze 223 egységnyi eladásra van az aranylemez szint (kétezer darab eladott lemez vagy azzal egyenértékű stream, letöltés) elérésétől. Az együttes weboldalán egy számláló segítségével a rajongók is végigkövethetik ennek elérését.

A szeghalmi együttes 2012-ben alakult Nightrain néven és már abban a formációban is olyan, ma már klasszikusnak számító dalok születtek, mint az azóta is koncertfavorit Mezítláb. A 2016-os I Will Be című, már Mudfield néven kiadott EP után, 2017 év végén a Gyalog, majd a Nem kell című dalával, klipjével a zenekar végleg bevéste magát a magyar rock és metal zene rajongóinak szívébe. 2018-ban egymást követték a banda későbbi sikereit megalapozó dalok, mint a Szerepek, a Féreg, melyek után hamar összeállt a Sárrét című album anyaga is. A tíz debütáló dal mellé elkészült a Nem kell akusztik változata, ami egy teljesen új közönség számára is szerethetővé tette a Mudfield-ot. Ez a dal, valamint

a zenekar névválasztása is jól mutatja, hogy mennyire fontos számukra a Békés vármegyei Szeghalom és az azt körülölelő Sárrét vidéke, ahonnan az egész történet indult és ahová a mai napig hazajárnak.

A nagy eseményre igazi különlegességekkel készülnek a srácok, hiszen az idén megjelent Fehér Zászló dalai és a közönségkedvencek mellett a teljes Sárrét albumot is hallhatjuk majd az elejétől a végéig. A jubileum alkalmából először kerül forgalomba vinyl LP formátumban a Sárrét nagylemez, amely már előrendelhető a zenekar webshopján, valamint az augusztus 10-i koncerten is megvásárolható lesz. Ezen felül korábbi klasszikus és vadonatúj Sárrét merch termékekkel is készül a csapat.