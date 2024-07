Új zenekart alapított a Pataky Művek szólógitárosa +videó

Lett egy új zenekarom. Csak úgy magától. Vagy magunktól. Legénységet toboroztam egy alkalmi »ingyenfellépéshez«, s mivel a Villon Triósok közül volt, aki nem ért rá, s olyan is, akinek nem volt kedve ingyen muzsikálni, ott találtam magam a próbateremben olyan arcokkal, akikkel előtte még nem találkoztam. Ezután kiderült, hogy nem csak tudnak, hanem nagyon szeretnek is zenélni. A koncert után már épp szerteszéledtünk volna, amikor az is kiderült, hogy szívesen játszanák az új dalaimat. Jövő héten fellépünk Agárdon, amire sokat próbáltunk, s hogy a közönségnek se legyen teljesen ismeretlen a műsor, forgattunk egy videóklippet Elmenni jó című új dalomhoz. 2024. július 26-án 18 órakor bemutatkozik a Kiss Barna Crew a közösségi térben. Nem tudom, hogy meddig tart, s azt sem, hogy a legénység cserélődik-e majd. Azt viszont érzem, hogy ez most egy nagyon izgalmas dolog