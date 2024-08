Szívébe zárta Magyarországot a Netflix bombázója, aki sosem szeretne gyereket

Úgy tűnik, a filmgyártás nemcsak gazdasági, hanem országimázsszempontból különösen kifizetődő terület, mivel a hazánkba látogató sztárok sokszor előszeretettel osztják meg élményeiket a közösségi médiában, vagy akár még nagyobb aktivitást is mutatnak, mint ahogy tette azt Will Smith, amikor pár éve a Szent István-bazilika előtt adott koncertet. Augusztus 20-hoz közeledve ezúttal Dave Franco és Alison Brie kettősére terelődött a figyelem, a férj ugyanis nálunk forgatja a Szemfényvesztők legújabb részét, és felesége természetesen elkísérte a színészt. Nem feltétlenül tartoznak a legnagyobb hollywoodi sztárok közé, pedig nagyon is érdemesek lennének a még nagyobb figyelemre, nem csak olyankor, mikor nálunk járnak, vagy éppen meglepő kijelentéseket tesznek a magánéletükről (például hogy egyáltalán nem vágynak családra).

Alison Brie a Keményítőkúra című, kevésbé jól sikerült vígjátékban. Fotó: Netflix

Alison Brie a televíziótól és a moziktól a Netflixig

A két színész egyébkén korábban számos alkalommal szerepelt közös filmekben, mint A titkok háza, A katasztrófaművész és a Bővérű nővérek című szexkomédia; utóbbi lényegében a Dekameron modern filmes feldolgozása, és teljes mértékben alkalmas a figyelemre. A mozifilmek mellett továbbá számos Saturday Night Live szkeccsekben tűnnek fel közösen, több mint tízéves kapcsolatuk is az NBC kedvelt műsorában gyökeredzik.

A színésznő eddig sokkal inkább a kis képernyőn érvényesült, mozis bemutatót is kapó filmjei közül a Bővérű nővérek mellett egyedül a klasszikus romantikus komédiák alapjaira építő, a testi gyönyöröket ugyancsak kihangsúlyozó A (sz)ex az oka mindennek című filmjét érdemes megemlíteni, amelyben főszerepet játszik.

Ebben egy olyan nőt alakít, aki a sors szeszélyes fintora révén megint találkozik a férfival, akivel közösen vesztették el a szüzességüket. Kisebb filmszerepei közül ugyanakkor kiemelkedik az Ötéves jegyesség, az Ígéretes fiatal szépség, és A nyár királyai, illetve apró szinkronszerepet vállalt az eddigi két Legókalandban is.

A televíziós/streaminges vonalon kutakodva azonban már sokkal gazdagabb az életmű. A már említett SNL-szkeccsek mellett Alison nélkülözhetetlen tagja volt a Dan Harmon kultikus vígjátéksorozatának, az NBC-n 2009 és 2015 között futó Balfékeknek, 2014 és 2022 között pedig a csatorna szintén kultikus, felnőtteknek szóló rajzfilmsorozatában, a BoJack Horseman című sitkomban kölcsönözte a hangját az amerikai–vietnámi szellemíró, Diane Nguyen karakterének.

Az áttörést azonban a szintén a Netflixen futó GLOW hozta el, ahol kifejezett cél volt a gyönyörű színésznő elcsúfítása.

S valóban sikerült a mindig ragyogó Brie-ből egy szürke kisegeret varázsolni, aki lefekszik a legjobb barátnője férjével, utána viszont kénytelenek együtt dolgozni a női pankrátorokról szóló show-műsorban. A sorozat érdekessége, hogy miközben ízig-vérig női témákat, hús-vér női karaktereket mutat be, a filmtörténelem egyik, ha nem a leghímsovinisztább karaktetét is felmutatja.

Talán ez eddigi felsorolásból is látszik, hogy Alison Brie neve erőteljesen összekapcsolódik a szexualitással, pedig egyáltalán nem kirívó az, amennyit a színésznő láttatni enged magából. Látványos kivétel az Amazon Prime-ra 2023-ban felkerült Ismerős a múltból című filmje, amit ő maga is írt, és ennek már a plakátján is anyaszült meztelenül láthatjuk. A filmet férje, Dave Franco rendezte, s bár az általános kritika nem szerette, szerintünk ez a legjobb a három producerként is jegyzett, saját készítésű filmje közül (Őrült randi Toscanában, A lovas lány, utóbbi szintén a Netflixen érhető el).

Legutóbb a SkyShowtime-ra készített minisorozatban, Az alma nem esik messze című whodunitban láthattuk a képernyőn, hacsak épp nem Budapest népszerű turistalátványosságainál sétáltunk, a bazilikánál vagy a Halászbástyánál, ahol a színésznő a videók tanulsága szerint még táncra is perdül a hegedűszóra:

