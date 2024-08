Ők a Színikritikusok díjának idei várományosai

A szavazás menete

Idén 14 kategóriában 19 színikritikus – Balogh Gyula, Bazsányi Sándor, Bóta Gábor, Csáki Judit, Csizner Ildikó, Dömötör Adrienne, Herczog Noémi, Keszte Bálint, Kiss Annamária, Kovács Dezső, Lénárt Gábor, Nánay István, Németh Fruzsina Lilla, Papp Tímea, Puskás Panni, Stuber Andrea, Szekeres Szabolcs, Turbuly Lilla, Urbán Balázs – adta le voksát.

2024 óta teljes értékkel a Céh azon tagjai szavazhatnak, akik az évadban legalább kilencven új, magyar színházi bemutatót néztek meg, de továbbra is lehetősége van szavazni azoknak is, akik kilencvennél kevesebb, de legalább ötven új bemutatót tekintettek meg. Kategóriánként ők is három szavazatot adhattak le, de az ő szavazatuk feleakkora pontértékkel esett latba. A szavazólapon 1. helyen megjelölt előadás/alkotó a szavazó kategóriájától függően 3, illetve 1,5 pontot kap, a 2. helyezett 2, illetve 1 pontot, a 3. helyezett pedig 1, illetve 0,5 pontot kap.