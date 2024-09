Feledhetetlen élmények az öröm-zenés Kapolcska fesztiválon

Ez is egy lényeges pontja a „kapolcskázásnak”, ez az interaktivitás, kreativitás és rögtönzés. Szabadon tudunk a fiatalokkal együtt zenélni. Ez egy edukációs program is, hiszen a gyerekek nemcsak a zenét, hanem a közösségi létet is tanulják –hangsúlyozta Márta István.