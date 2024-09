Boros Misi Berlinben folytatja mesterszakos tanulmányait + videó

A művészeti alapképzést a Müncheni Zene- és Színházművészeti Egyetemen Antti Siirala professzornál végezte Boros Misi. Tanulmányait a mesteri fokozat megszerzésével folytatja Berlinben a Barenboim-Said Akadémián, Schiff András zongoraművésznél. A Daniel Barenboim–Edward Said által alapított akadémián tanít továbbá Jörg Widmann klarinétművész-zeneszerző és Frans Helmerson csellóprofesszor is, és mindössze kilencven diákot vesznek fel. A 2016-ban megalakult felsőoktatási intézmény a világ egyik legnevesebb egyeteme, ahol a kiválasztott diákok nemcsak zenei képzésben, hanem filozófia- és történelemoktatásban is részesülnek.

Boros Misi és Nicolas Brodard a Verbier fesztiválom (Forrás: Boros Misi)

Boros Misi sikerei

A Virtuózok legfiatalabb korcsoportgyőztese ma már 21 éves, az elmúlt tíz évben csaknem félezer hangversenyt adott az Egyesült Államoktól Európán át Ázsiáig.

Megjelent hat lemeze, több mint húsz zenekarral és karmesterrel lépett fel. Résztvevője volt a világ legrangosabb fesztiváljainak köztük 2022 és 2024-ben a Verbier fesztivál akadémiának Svájcban, ahol 2022-ben zongorista díjat kapott, majd a fesztivál újévi hangversenyén lépett fel.

A zongoravirtuózról szabadtéri zenei rendezvényeknek helyet adó pavilont és ligetet neveztek el az ormánsági Tésenfán az idei Bőköz fesztiválon. Szeptemberben a Hungaroton kiadónál megjelenik Fantáziák című lemeze.

Boros Misi a Bogányi-zongora egyik hazai nagykövete is, rendszeresen játszik a Bogányi Gergely zongoraművész által kifejlesztett, megújult hangszeren.