Sigourney Weaver visszatér az alienekkel a mozikba, az új rész rajongói is örülhetnek

Az Alien-filmsorozat legújabb része, az Alien: Romulus idén nyáron érkezett a mozikba, és bár nekünk nem különösebben nyerte el a tetszésünket, a kritikusok és a nézők is jól fogadták a hányattatott sorsú franchise feltámasztására irányuló legújabb próbálkozást.

Az Alien: Romolus ott folytatja, ahol az Alien-franchise négy rész után abbahagyta. Forrás: Tmdb

Alien otthon és a moziban

Magyarországon több mint 170 ezren voltak rá kíváncsiak a mozikban, világszerte pedig 350 millió dollárt fialt az alacsonyan tartott, nyolcvanmilliós költségvetésből készült sci-fi-horror. A Disney tehát nagyon jó döntött, hogy végül a mozis bemutató mellett tette le a garast, korábban ugyanis a Prédához hasonlóan sokáig saját streaming platformjukon tervezték bemutatni a xenomorfok újabb kalandját.

A Disney+-ra végül november 13-án érkezik a film, a 4K Ultra HD-, Blu-ray- és DVD-megjelenést pedig karácsonyra időzítve, december 3-án tervezik.

A hazai házimozis piac állapotát figyelembe véve egyelőre nem túl valószínű, hogy ezek nálunk is forgalmazásba kerülnek, a legelszántabb rajongók feltehetőleg a külföldi kiadványokban vadászhatják a magyar hangot és/vagy feliratot, a Rocky.hu-n már meg is tehetjük az előrendelést, ahol akár a fémdobozos változatot is be lehet szerezni.

Az új felvonás sikerének dacára sokan gondoljuk úgy, hogy az első két filmnek egyik sem ér a nyomába, de a tősgyökeres Alien-rajongóinak jó hír, hogy ha már Sigourney Weaver örökre szögre akasztotta is az űrruhát, legalább október 31. és november 7. között újra átélhetik a klasszikus Alien-filmeket a nagyvásznon. Ugyanis a sorozat alapdarabjainak, Ridley Scott és James Cameron klasszikusainak alternatív, digitálisan felújított változata lesz látható a budapesti mozikban: a Pólus Mozi, a GoBuda Mozi és a Lurdy Mozi szinkronizáltan, míg a Cinema MOM felirattal vetíti a sci-fi horrorokat. A jegyelővétel és a foglalás már elérhető a mozik weboldalán.