Színházból költözött a moziba a magyarok egyik kedvenc vígjátéka, sosem sikerült megismételni az egyedülálló bravúrt

Érdekes módon, a Hír TV filmes ismeretterjesztő műsora már nem először foglalkozik Martonffy Emil klasszikusával. Két évvel ezelőtt már készült egy rövidebb epizód ugyanerről a filmről, szintén Balázs Péter közreműködésével, tavaly pedig a műsor az 1942-es eredeti film 2006-os, nem túl kedvezően fogadott, de mégis valamilyen szempontból figyelemre méltó újragondolt változatáról is szólt, amelynek kapcsán Scherer Péter és Dudás Viktor is megemlítette az eredeti alkotást. Ezek itt megtekinthetőek:

A 2006-os remake-re bár bemutatásának évében sokan voltak kíváncsiak, messze elmaradt az 1999-es Hippolyt és a 2000-es Meseautó nézőszámairól, a rossz kritikai fogadtatásról nem is beszélve (sokak szerint ezek a filmek nagymértékben járultak hozzá, hogy a közönség a 2010-es évek végére teljesen elidegenedjen a hazai gyártású vígjátékoktól, mi azért megengedőbbek lennénk). Az eredeti Latabár mozi sikerét egyáltalán nem sikerült megismételni.

A Szélesvásznú történelemben nemcsak a film történelmi hátteréről esik szó, hanem Balázs Péter munkásságáról és a filmből készült színdarabról is.

Valójában azonban pontosabb lenne hazatérésről beszélni, hiszen az Egy bolond százat csinál Süle Mihály bohózatának filmadaptációja.

Az eredeti darabot már korábban nagy sikerrel játszották a hazai színházak, és a korszak szokásaihoz híven a filmesek is ezzel a tudattal választották alapanyagul. A film színpadi gyökereit nem is tagadhatná, amit a színészek túlzó játéka és a jelenetek kezelése is alátámaszt – ez azonban szerves része volt a 30-as és 40-es évek magyar filmvígjátékainak.

Martonffy Emil zenés-táncos vígjátéka az ismerős shakespeare-i helyzetkomikumra játszik rá (Tévedések vígjátéka), ahol egy apró félreértés, egy apró hazugság szüli a következőt, mígnem akkorára nem terebélyesedik, hogy majd agyonnyomja a szereplőket

– írtuk korábban a filmről szóló retrospektív kritikánkban, melyet itt lehet visszaolvasni: