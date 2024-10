Mucsi Zoltán világsztárok bőrébe bújt

A sorozatban a politikusokon (Che Guevara, Sir Winston Churchill, Donald Trump), színészeken (Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Lugosi Béla, Woody Allen) és előadóművészeken (David Bowie, Mick Jagger, Harry Houdini) kívül képzőművészek (Frida Kahlo, Salvador Dalí, Pablo Picasso), divattervező (Karl Lagerfeld), fizikus (Albert Einstein), vizionárus (Steve Jobs) vagy éppen kitalált, filmes karakterek (Joker, Rambo) is helyet kaptak.

Mucsi Zoltán mint Marilyn Monroe Forrás: Freyler Art Galéria

A tizennyolc portré a már korábban megjelent, azonos című fotókönyv kibővített tartalma – amit Kapa és Viktor eredetileg edukatív, online fotósorozatnak szánt – egyben tisztelgés azok előtt, akik a jelenlegi világunk esztétikai és morális alapelveit erősen befolyásolták.

Miután az anyag elkészült, az Európa Kiadóval gondolkodtak közösen a könyvformátumon. Így született meg a Mucsi 12x című öröknaptár, majd a fotókiállítás, amit a fotós szülővárosában, Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban mutattak be először.

A fotókiállítással először jelentkező Freyler Art Galéria falain a kiadványban megjelent képek mellett werkfotók is láthatók, olyan pillanatokat megörökítve Kapa megszemélyesítésben, mint hogy Marilyn Monroe Nemzeti Sportot olvas, Churcill a madaras üzletláncos reklámzacskót tart a kezében, vagy Einstein kiöltött nyelvvel középső ujjával be is mutat a szemlélőnek egy sportautóban ülve.

Az egész úgy kezdődött, hogy a világra kitették a »Zárva« feliratot, mi meg kitaláltuk, hogy Kapa bújjon bele ismert, valós és kitalált karakterekbe, így hozva létre kulturális és történelmi reflexiókat, az év tizenkét hónapjára. Három hosszú napra összebútoroztunk egy fotóstúdióban, aztán a harmadik nap végén nem akartunk hazamenni. Mert jó volt együtt gondolkodni, vitázni, alkotni, főleg egy olyan időszakban, amikor az alkotás öröme luxuscikknek számított

– fogalmaz Marosi Viktor médiaalkotó, fotós.

A kiállítás kapcsán limitált példányszámban egy exkluzív díszdoboz is megjelenik, amely – a galériában látható felvételek mellett további képekkel kiegészítve – 35 művészeti nyomat mellett a Mucsi 12x című albumot, valamint Kapa egy, a vásárló számára készített rajzát tartalmazza.