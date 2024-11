A karácsony komolyzenével lesz teljes, hangolódjunk értékes kulturális programokkal az ünnepekre!

Adjunk hát karácsonykor is a materiális énünkön kívül a szelleminek is. Járjunk kulturális eseményekre, komolyzenei koncertekre, kiállításokra! És ha nem is számíthatunk arra, hogy egy vonósnégyes koncertnek köszönhetően az egész ünnepi időszak zökkenőmentesen lezajlik, de arra a pár órára, vagy akár pár napra eltelhetünk a muzsika szépségével.