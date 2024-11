Megtörtént események inspirálták azt a magyar filmet, ami két díjat zsebelt be Prágában

Átadták a 3Kino fesztivál díjait Prágában a hétvégén. A visegrádi országok legújabb filmjeit felvonultató seregszemlén Moldovai Katalin Elfogy a levegő című alkotása az ifjúsági zsűri díját, illetve a legjobb elsőfilmes rendezésnek járó Golden Debut díjat is kiérdemelte. Az idén 11. alkalommal megrendezett 3Kino filmfesztivál a közép-európai országok legátfogóbb filmes seregszemléje, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a régió filmművészetének magas színvonalára, és felkeltse főként a fiatalok érdeklődését Közép-Európa kortárs kultúrája iránt. A rendezvény filmvetítésekkel, premierekkel, közönségtalálkozókkal, filmes workshopokkal és művészeti kiállításokkal várja évről évre a filmek iránt érdeklődő közönséget.

Az Elfogy a levegő című film történetét valós események ihlették. Fotó: Nemzeti Filmintézet

Az Elfogy a levegő Moldovai Katalin első mozifilmrendezése

Az alkotás a Nemzeti Filmintézet Inkubátor programjának támogatásával készült.

A film történetét valós események inspirálták: a főszereplő egy irodalomtanár, aki diákjaival és kollégáival egyaránt jó kapcsolatot ápol, a gimnázium megbecsült tanára. Egy szülő váratlanul feljelenti egy film ajánlása miatt, majd a tanárnő fellebbezése láncreakciót indít el, amely próbára teszi minden emberi kapcsolatát.

A kritikusok által is méltatott Elfogy a levegő világpremierje a nagy presztízsű torontói fesztiválon volt, majd nagy sikerrel szerepelt a külföldi seregszemléken. Díjazták Varsóban, a franciaországi Arras-ban és Mons-ban, Thessalonikiben, Belgrádban, a Mannheim-Heidelberg fesztiválon, Triesztben, Lagówban és Kassán is, továbbá felkerült az Európai filmdíj szűkített listájára is.

Az Elfogy a levegő a Nemzeti Filmintézet támogatásával a Magma Cinema, Spot Film, Salamandra Film és Digital Fiction Studios gyártásában valósult meg.

Főszereplői Krasznahorkai Ágnes, Skovrán Tünde, Sándor Soma, Dimény Áron, Bölönyi Zsolt és Lőrinc Ágnes, executive producere Kovács Attila Béla, producere Muhi András, Moldovai Katalin, koproducere Gyurin Zsuzsi, forgatókönyvírója Palóczi Zita és Moldovai Katalin, rendezője Moldovai Katalin. A filmet Táborosi András fényképezte, vágója Soltész Orsolya, látványtervezője Bocskai Gyopár, hangmérnöke Kerekes Gábor, zenéjét Cári Tibor szerezte.

Az Elfogy a levegő című filmet a Filmión ide kattintva nézhetik meg.