Elkészült az első magyar zöldszemléletű film, de sokan nem tudják, mit jelent ez

– A Nemzeti Filmintézet égisze alatt a Véletlenül írtam egy könyvet az első zöldfilm, ami azt jelenti, hogy itt volt először koncepció a gyártási folyamat során, hogy azokat a tevékenységeket, amiket így is, úgy is el kell végezni, minél fenntarthatóbban tervezzük meg – mondta Sümeghy Claudia producer, aki nemcsak a gyártás során alkalmazott zöldmegoldásokról, de arról is beszélt, hogy maga a tervezési folyamat már a forgatókönyv fejlesztésének időszakában elindul, hiszen a történetnek a vonalvezetését is lehet zöldszempontból elemezni, azt mérlegelve, hogy a főhős zöld döntéseket hoz-e.

A Véletlenül írtam egy könyvet már a moziban Fotó: JUNO11 Pictures

Véletlenül írtam egy könyvet, nem véletlenül lett zöld

– Például biciklivel közlekedik-e – mint Nina a Véletlenül írtam egy könyvet történetében, vagy hogy egy mellékszereplő vegán-e, vagy hogy látunk-e egy jelenetet, hogy kidob egy szemetet egy szelektív hulladékgyűjtőbe. Tehát számos olyan tényező van egészen az elején már, amit, ha tudatosan átgondol egy produkció, akkor jelentősen tudja csökkenteni a film gyártása során keletkező szén-dioxid mennyiségét – nyilatkozta a Svenk stábjának a film producere.

A fenntartható filmgyártás, más néven a „zöldfilmezés”, a filmek lehető leginkább erőforráshatékony módon történő előállításának koncepciója.

Tény ugyanis, hogy a hetvenmillió dollár feletti költségvetésű filmek gyártásonként átlagosan 2840 tonna szén-dioxidot termelnek. Ami azt jelenti, hogy 3700 hektárnyi területű, vagyis a Velencei-tó másfélszeresét kitevő nagyságú erdő szükséges ahhoz, hogy egy év alatt elnyelje ezt az üvegházhatású gázmennyiséget.

Sümeghy Claudia azt is elárulta a Svenk stábjának, hogy sokszor azt mondják, hogy egyébként a zöldmegoldások bonyolultabbak és költségesebbek, de ez is csak akkor van így, ha nincs tudatosan megtervezve és átgondolva. – Szerencsére, erre már itthon is rendelkezésre állnak fenntarthatósági szakemberek – mondta. Ma a filmgyártás egyik legfontosabb kérdése, hogy hogyan lehet fenntarthatóbbá tenni. A filmgyártás zöldebbé tételének egyértelmű környezeti előnyei mellett a komolyabb fenntarthatósági előírások hosszú távon jelentős költségcsökkenést, fokozott hatékonyságot és időmegtakarítást is eredményezhetnek.

Az erőforrások optimalizálása a stúdiónak és a stábnak is hasznos, pontosabb tervezéssel és kevesebb pazarlással társadalmi és környezeti szempontból is mindenki jól jár, a Föld és a produkció is.

Már csak azért is, mert ezen a területen is verseny van: a nagy filmstúdiók már mind bejelentették fenntarthatósági céljaikat, ezért gyakran ez a szemlélet is megjelenik a forgatási helyszínek kiválasztásában. A gyártás legszennyezőbb része az energia- és üzemanyaghasználat: s itt nemcsak a produkciós autók által használt benzinre kell gondolni, hanem arra is, amit az áramfejlesztő aggregátorok használnak. A European Green Deal célja, hogy 2030-ra 55 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gázok nettó kibocsátása annak érdekében, hogy Európa legyen az első klímasemleges kontinens 2050-re.